Как правильно здороваться – "Добрый день!" или "Доброго дня!", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение языковеда Марии Словолюб.

Здороватся днем – "Добрий день!" или "Доброго дня!"?

Приветствие — это норма речевого этикета, которая ежедневно присутствует в нашей речи. Хотя все знают о приветствиях, не всегда понимают, что и здесь можно допустить ошибку.

Для приветствий существуют устоявшиеся формы, зафиксированные в учебниках по деловому общению. Для каждого времени суток в украинском языке определены такие приветствия:

Все чаще можно встретить споры: допустима ли форма "Доброго дня!" или это ошибка и языковое искажение?

Сторонники нормы утверждают, что устоявшуюся форму не стоит менять, ведь тем самым мы отказываемся от чистоты языка и речевого этикета. Такая форма допустима, когда мы дополняем её словами – "Бажаю Вам доброго дня!"

Скриншот / ТРК Рудана

Другие языковеды уверяют, что язык меняется и развивается. А ещё – разговорная речь и литературная различаются, поэтому не стоит считать какую-то форму ошибочной. Их аргументы подкреплены примерами из словарей и литературы.

Мария Словолюб считает, что форма "Доброго дня!" со временем станет правильной и допустимой.

Современные лингвисты считают, что приветствию "доброго дня" тоже можно дать зелёный свет. Просто активизировалось оно с XX века. Ранее бытовало мнение, что "добрый день" – это констатация факта, то есть день, который уже идёт, является добрым, а "доброго утра!" – это пожелание, ведь утро — время, которое только наступает, и его можно пожелать добрым. Соответственно, если утро доброе, то и весь день будет таким,

– объяснила Словолюб.

Поэтому не стоит корить себя за такое приветствие. Однако в деловом общении или переписке лучше придерживаться формы "Добрый день!"

Ну и, конечно, у нас есть универсальные или альтернативные формы приветствия:

Здоровенькі були!

Вітаю!

Привіт!

Доброго здоров’я!

Моє шанування!

Як ся маєш?

Дай Боже здоров'я!

Зрастуйте!

Слава Ісусу Христу!

Эти формы в народной речи не привязаны ко времени суток, поэтому их можно использовать, чтобы не ошибиться. Какую бы форму приветствия вы ни выбрали, всегда помните о вежливости!