Яке з вітань правильне – "Добрий день!" чи "Доброго дня!", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

Дивіться також Осінні рукотвори для дитячого садочка: цікаві ідеї для малюків

Як вітатися вдень – Добрий день! чи Доброго дня!?

Вітання – це норма мовного етикету, яки щодня присутня у нашому мовленні. Хоч усі знають про вітання, втім не завжди знають, що і тут можна зробити помилку.

Для вітань є усталені форми, які зафіксовані у підручниках з ділового мовлення. Для кожного часу доби в українській мові визначені вітання:

Все частіше можемо зустріти суперечки, чи допустимою є форма "Доброго дня!" чи вона є помилкою і мовним покручем?

Прихильники помилки, стверджують, що усталену прийняту форму не варто змінювати. Бо тим самим ми відмовляємося від чистоти мови та мовного етикету.

А така сполука допустима, коли ми доповнюємо її словами – "Бажаю Вам доброго дня!"

Скриншот пояснення / ТРК Рудана

Інші мовознавці запевняють, що мова змінюється та розвивається. А ще – розмовна мова і літературна різняться, тому не варто котрусь вважати помилкою. І переконанням стають приклади з українських словників та літератури.

Марія Словолюб вважає, що форма "Доброго дня!" з часом стане правильною і припустимою.

Сучасні мовознавці вважають, що привітанню "доброго дня" теж можна давати зелене світло. От тільки активізувалося воно з ХХ століття. Раніше побутувало міркування, що "добрий день" – констатація факту, тобто день, який триває, є добрим, а "доброго ранку!" – як побажання, бо "ранок" – час, що тільки настає, і його можна побажати добрим. Відповідно, якщо ранок добрий, то й весь день буде таким,

– пояснила Словолюб.

Тому не слід картати себе за таке вітання. Втім, у діловому мовленні чи листуванні, краще дотримуватися форми "Добрий день!".

Ну і звісно, в нас є універсальні чи альтернативні форми вітання:

Здоровенькі були!

Вітаю!

Привіт!

Доброго здоров’я!

Моє шанування!

Як ся маєш?

Дай Боже здоров'я!

Зрастуйте!

Слава Ісусу Христу!

Ці словоформи в народному мововжитку не орієнтовані на час доби, тому можна використовувати їх, щоб не помилитися.

Яку б форму вітання ви не обрали, завжди пам'ятайте про ввічливість!