Яке з вітань правильне – "Добрий день!" чи "Доброго дня!", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.
Як вітатися вдень – Добрий день! чи Доброго дня!?
Вітання – це норма мовного етикету, яки щодня присутня у нашому мовленні. Хоч усі знають про вітання, втім не завжди знають, що і тут можна зробити помилку.
Для вітань є усталені форми, які зафіксовані у підручниках з ділового мовлення. Для кожного часу доби в українській мові визначені вітання:
- Доброго ранку!
- Добрий день!
- Добридень!
- На добридень!
- Добривечір!
- Добрий вечір!
- Доброї ночі!
Все частіше можемо зустріти суперечки, чи допустимою є форма "Доброго дня!" чи вона є помилкою і мовним покручем?
Прихильники помилки, стверджують, що усталену прийняту форму не варто змінювати. Бо тим самим ми відмовляємося від чистоти мови та мовного етикету.
А така сполука допустима, коли ми доповнюємо її словами – "Бажаю Вам доброго дня!"
Інші мовознавці запевняють, що мова змінюється та розвивається. А ще – розмовна мова і літературна різняться, тому не варто котрусь вважати помилкою. І переконанням стають приклади з українських словників та літератури.
Марія Словолюб вважає, що форма "Доброго дня!" з часом стане правильною і припустимою.
Сучасні мовознавці вважають, що привітанню "доброго дня" теж можна давати зелене світло. От тільки активізувалося воно з ХХ століття. Раніше побутувало міркування, що "добрий день" – констатація факту, тобто день, який триває, є добрим, а "доброго ранку!" – як побажання, бо "ранок" – час, що тільки настає, і його можна побажати добрим. Відповідно, якщо ранок добрий, то й весь день буде таким,
– пояснила Словолюб.
Тому не слід картати себе за таке вітання. Втім, у діловому мовленні чи листуванні, краще дотримуватися форми "Добрий день!".
Ну і звісно, в нас є універсальні чи альтернативні форми вітання:
- Здоровенькі були!
- Вітаю!
- Привіт!
- Доброго здоров’я!
- Моє шанування!
- Як ся маєш?
- Дай Боже здоров'я!
- Зрастуйте!
- Слава Ісусу Христу!
Ці словоформи в народному мововжитку не орієнтовані на час доби, тому можна використовувати їх, щоб не помилитися.
Яку б форму вітання ви не обрали, завжди пам'ятайте про ввічливість!