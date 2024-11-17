Особливо вранці, інформує 24 Канал. Так, відомий мовознавець та учитель Олександр Авраменко розповів у "Сніданку з 1+1", як правильно українською вітатися зранку.

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"Добрий ранок" чи "Доброго ранку": як сказати правильно

Педагог розповів: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".

Тобто – Доброго ранку, а не Добрий ранок!

Цікаво! Вітання – жест, словосполучення або інший ритуал для вступу у контакт з іншою людиною. Зазвичай вітання передує початку спілкування. Вітанням можна продемонструвати своє ставлення до того, кого вітають. Форми вітання залежать від культури, часу, традицій. Вітання може бути як усним, так і письмовим.

Якщо ж ви запитаєте: "А чому не доброго дня?", то майте на увазі: така мовна традиція, зауважив мовознавець.



Як правильно вітатися вранці / скриншот відео

Зверніть увагу! Раніше у нашій антисуржиковій добірці ми розповідали детальніше, які слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнили, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь. Про це ви можете дізнатися за посиланням.