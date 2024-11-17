Особенно утром, информирует 24 Канал. Так, известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал в "Завтраке с 1+1", как правильно на украинском здороваться утром.

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"Добрий ранок" или "Доброго ранку": как сказать правильно

Педагог рассказал: здороваясь утром, надо использовать родительный падеж (чего?) – "Доброго ранку!". А днем и вечером – именительный (что?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".

То есть – Доброго ранку, а не Добрий ранок!

Интересно! Приветствие – жест, словосочетание или другой ритуал для вступления в контакт с другим человеком. Обычно приветствие предшествует началу общения. Приветствием можно продемонстрировать свое отношение к тому, кого приветствуют. Формы приветствия зависят от культуры, времени, традиций. Приветствие может быть как устным, так и письменным.

Если же вы спросите: "А почему не доброго дня?", то имейте в виду: такая языковая традиция, заметил языковед.



Как правильно здороваться утром / скриншот видео

Обратите внимание! Ранее в нашей антисуржиковой подборке мы рассказывали подробнее, какие слова надо забыть, если вы здороваетесь с другими людьми. А также уточнили, какие языковые извращения не употреблять, если прощаетесь. Об этом вы можете узнать по ссылке.