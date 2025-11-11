Среди таких слов – звитяга. Что оно означает, рассказывает 24 Канал.

Что такое "звитяга"?

Если заглянуть в Словарь украинского языка, можно оттуда почерпнуть такие объяснения слова "звитяга":

1. Победа в бою, в войне (торжественное).

"Я певен був, побачивши те військо [лідійське], … що еллінам, потомленим війною, знесиленим облогою, не встоять проти царя, жадібного звитяги" (Л. Українка).

2. Достижения, успех, полученные преодолением трудностей в чем-либо, упорным трудом, демонстрированием своего искусства и т. п.

"Україно, мускуляста трудова державо! Сяють на твоєму ошатному вбранні золоті зірки героїчних подвигів і трудових звитяг" (Літ. Укр., 27.V 1964, 5).

Какие синонимы подобрать к "звитяге"?

Это слово, по версии словарей, можно еще заменить такими синонимами:

геро́йство – проявление героизма; храбрость, мужество;

герої́зм – наивысшее проявление самоотверженности и мужества в выполнении общественного долга;

до́блесть (торжеств.) – отвага, мужество, геройство;

звитя́жність (торжеств.) – свойство по знач. победоносный;

перемога.

Какие еще слова стоит запомнить?

