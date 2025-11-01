Как правильно называется один из самых популярных грибов, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения ресторанного эксперта Владимира Образцова.

Как правильно назвать гриб – шампиньон или шампиньон?

Этот популярный гриб есть круглогодично на полках магазинов. А на ценниках можем увидеть надписи и "шампиньон", і "печериця". Есть ли здесь ошибка и какое название правильное?

Это не разные грибы, а два названия одного и того же вида: Agaricus bisporus. Это самый распространенный культивируемый гриб в мире.

Разница в словах только в языковом и культурном контексте. "Шампиньон" – слово французского происхождения – champignon, что означает просто – "гриб".

Первые попытки культивировать шампиньоны состоялись во Франции еще в XVII веке и они стали деликатесом для аристократии. Именно тогда гриб получил название "парижский шампиньон", то есть – парижский гриб.

В кулинарном контексте часто употребляется как заимствование, особенно в рецептах или в гастрономической среде.

А вот "печериця" – украинское название, которое, вероятно, происходит от слова "печера" или "печь". Версия с пещерой правдива, потому что культивировали их в пещерах и шахтах.

Шампиньон или печериця: смотрите видео

В народе также бытуют другие названия, как рассказывает "Slovnyk.me":

стернівка,

стерниця,

печірка,

стернюх,

печірка,

коровиця.

А в украинской литературе ХІХ – начала ХХ века можно встретить уже два названия – печерица и шампиньон.

Нехай дівчата печериць назбирають, у сметані насмажиш (Иван Карпенко-Карий);

Незрозумілі терпкі пахощі лоскотали повітря. Так пахнуть шампіньйони і мохові валуни (Олесь Донченко).

Можно встретить кулинарные нюансы. Иногда под "шампиньоном" подразумевают коричневую вариацию Agaricus bisporus – так называемый "кримини" или "коричневый шампиньон", который имеет более насыщенный вкус. А "шампиньон" – это белая форма гриба, более нежная по текстуре.

Или же считают, что "блюдо из шампиньонов" звучит изысканнее и дороже, чем – "з печериць".

Впрочем, если задуматься, то "гриб шампиньон" – это "гриб гриб".

Вы не сделаете ошибки, когда назовете гриб каким-то из слов, но всегда помните, что мы имеем свое родное слово – печериця. Говорите на украинском!