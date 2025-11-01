Як правильно називається один з найпопулярніших грибів, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення ресторанного експерта Володимира Образцова.
Як правильно назвати гриб – печериця чи шампіньйон?
Цей популярний гриб є цілорічно на полицях магазинів. А на цінниках можемо побачити написи і "печериця", і "шампіньйон". Чи є тут помилка і яка назва правильна?
Це не різні гриби, а дві назви одного й того ж виду: Agaricus bisporus. Це найпоширеніший культивований гриб у світі.
Різниця у словах лише в мовному та культурному контексті. "Шампіньйон" – слово французького походження – champignon, що означає просто – "гриб".
Перші спроби культивувати печериці відбулися у Франції ще в XVII столітті і вони стали делікатесом для аристократії. Саме тоді гриб отримав назву "паризький шампіньйон", тобто – паризький гриб.
У кулінарному контексті часто вживається як запозичення, особливо у рецептах або в гастрономічному середовищі.
А от "печериця" – українська назва, яка, ймовірно, походить від слова "печера" або "пекти". Версія з печерою правдивіша, бо культивували їх у печерах і шахтах.
Печериця чи шампіньйон: дивіться відео
У народі також побутують інші назви, як розповідає "Slovnyk.me":
- стернівка,
- стерниця,
- печірка,
- стернюх,
- печірка,
- коровиця.
А в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття можна зустріти уже дві назви – печериця і шампіньйон.
- Нехай дівчата печериць назбирають, у сметані насмажиш (Іван Карпенко-Карий);
- Незрозумілі терпкі пахощі лоскотали повітря. Так пахнуть шампіньйони і мохові валуни (Олесь Донченко).
Можна зустріти кулінарні нюанси. Іноді під "шампіньйоном" мають на увазі коричневу варіацію Agaricus bisporus – так званий "криміні" або "коричневий шампіньйон", який має більш насичений смак. А "печериця" – це біла форма гриба, ніжніша за текстурою.
Або ж вважають, що "страва з шампіньйонів" звучить вишуканіше і дорожче, ніж – "з печериць".
Втім, якщо задуматися, то "гриб шампіньйон" – це "гриб гриб".
Ви не зробите помилки, коли назвете гриб котримось зі слів, але завжди пам'ятайте, що ми маємо своє питоме слово – печериця. Говоріть українською!