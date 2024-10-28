Праздник заимствованный. Его родина – Ирландия. В Украине этот праздник начали отмечать только в конце XX века, отмечает Образование 24.

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Хелловін или Геловін – как правильно на украинском

Не все украинцы воспринимают Хэллоуин положительно. При этом немало земляков говорит, что у нас раньше был свой Хэллоуин – Велесова ночь.

Что интересно, немало споров возникает и относительно названия праздника. В частности, как писать правильно: Хелловін или Геловін. Языковые тонкости объяснила языковед Ольга Васильева.

Она напомнила правило из украинского правописания: английский звук [h] (как и [g]) преимущественно передаем буквой г: гандбол, гербарій, гінді, гіпотеза, горизонт, госпіс, госпіталь, гумус; Гарвард, Гельсінкі, Гіндустан, Ганнібал, Гейне, Горацій, Люфтганза (Украинское правописание, § 122).

Поэтому не Хелові‌н, а Геловін. Ударение на последнем слоге,

– уточнила Васильева.

При этом объяснила, почему в этом слове надо писать одну л, а не две. Дело в том, что в общих иноязычных названиях удвоение преимущественно не сохраняется (§ 128). Говорится здесь о слове hallows, которое легло в основу названия праздника.

Вы можете спросить, почему тогда "Голлівуд" (слово состоит из двух общих названий). Потому что это топоним (район Лос-Анджелеса), который мог быть двусложным: Holly Wood (Голлі Вуд, як Кривий Ріг). Поэтому передаем Голливуд по правилу собственных названий – с удвоением, в отличие от названия All Hallow's Eve – Вечер всех святых, где "святых" с большой буквы не пишем, в отличие от английского языка,

– добавила языковед.

При этом заметила, что унификации в этом вопросе нет.

Также Васильева говорит, что "Геловін" можно найти в журнале "Вселенная" еще за 1973 год. Как и в роботах известного украинского языковеда Александра Пономарева.

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Как "Геловін" сказать на украинском языке

В Украине предлагают этот праздник называть еще так: