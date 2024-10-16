Стремимся совершенствовать свой украинский и вместе с Освіта 24 выяснять правильное звучание слов. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" учтем мнения экспертов-языковедов о слове "пилосос".

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Слово "пилосос" – русизм или нет

Правильно ли мы используем такое привычное слово "пилосос". Его фиксирует ряд словарей украинского языка. Поэтому – "пилосос", можно уверенно использовать. Но вместе с ним можем пользоваться реже употребляемыми словами – "пилосмок", "порохотяг", "пилотяг", "пиловсмоктувач".

Обратите внимание! Пилосос – это устройство, которое создает разрежение воздуха с помощью воздушного компрессора, что позволяет ему всасывать пыль и грязь; пыль собирается фильтровальной системой внутри пылесоса. Пилисос обычно используется для очистки полов и ковровых покрытий, мебели, одежды. Со времен первого устройства, изобретенного в 1860-х годах, это устройство прошло эволюцию и современные модели, автоматические, бесшумные, экологические, которые делают уборку легкой и приятной.

Филологиня Екатерина Попова тоже уверяет, что такое использование слова является украинским, а еще приводит альтернативные и вымышленные варианты названий этого устройства.

Его не стоит избегать и можно смело использовать,

– утверждает Екатерина Попова

Интересные варианты для обозначения "пилососа": смотрите видео

А как мы назовем действие с пилососом

Языковед Александр Авраменко, ранее объяснил, как назвать действие с использованием пилососа.

Итак, фраза "я пилосошу" на украинском будет звучать как "я пилососю". Для большинства это звучание непривычное, поэтому замените его фразами – "я прибираю пилососом" или "я чищу пилососом".