Свято запозичене. Його батьківщина – Ірландія. В Україні це свято почали відзначати лише наприкінці XX століття, зазначає Освіта 24.

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Хелловін чи Геловін – як правильно українською

Не всі українці сприймають Геловін позитивно. При цьому чимало краян каже, що у нас раніше був свій Геловін – Велесова ніч.

Що цікаво, чимало суперечок виникає і щодо назви свята. Зокрема, як писати правильно: Хелловін чи Геловін. Мовні тонкощі пояснила мовознавиця Ольга Васильєва.

Вона нагадала правило з українського правопису: англійський звук [h] (як і [g]) переважно передаємо буквою г: гандбол, гербарій, гінді, гіпотеза, горизонт, госпіс, госпіталь, гумус; Гарвард, Гельсінкі, Гіндустан, Ганнібал, Гейне, Горацій, Люфтганза (Український правопис, § 122).

Тому не Хелові‌н, а Геловін. Наголос на останньому складі,

– уточнила Васильєва.

При цьому пояснила, чому у цьому слові треба писати одну л, а не дві. Річ у тому, що у загальних іншомовних назвах подвоєння переважно не зберігається (§ 128). Мовиться тут про слово hallows, яке лягло в основу назви свята.

Ви можете запитати, чому тоді Голлівуд (слово складається з двох загальних назв). Бо це топонім (район Лос-Анджелеса), який міг бути двослівним: Holly Wood (Голлі Вуд, як Кривий Ріг). Тому передаємо Голлівуд за правилом власних назв – з подвоєнням, на відміну від назви All Hallow's Eve – Вечір усіх святих, де "святих" з великої не пишемо, на відміну від англійської мови,

– додала мовознавиця.

При цьому зауважила, що уніфікації в цьому питанні немає.

Також Васильєва каже, що "Геловін" можна знайти в журналі "Всесвіт" ще за 1973 рік. Як і у працях відомого українського мовознавця Олександра Пономарева.

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Як "Геловін" сказати українською

В Україні пропонують це свято називати ще так: