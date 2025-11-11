Серед таких слів – звитяга. Що воно означає, розповідає 24 Канал.

Що таке "звитяга"?

Якщо заглянути у Словник української мови, можна звідти почерпнути такі пояснення слова "звитяга":

1. Перемога в бою, у війні (урочисте).

"Я певен був, побачивши те військо [лідійське], … що еллінам, потомленим війною, знесиленим облогою, не встоять проти царя, жадібного звитяги" (Л. Українка).

2. Досягнення, успіх, здобуті подоланням труднощів у чому-небудь, наполегливою працею, демонструванням свого мистецтва тощо.

"Україно, мускуляста трудова державо! Сяють на твоєму ошатному вбранні золоті зірки героїчних подвигів і трудових звитяг" (Літ. Укр., 27.V 1964, 5).

Які синоніми підібрати до "звитяги"?

Це слово, за версією словників, можна ще замінити такими синонімами:

геро́йство – виявлення героїзму; хоробрість, мужність;

герої́зм – найвище виявлення самовідданості й мужності у виконанні громадського обов'язку;

до́блесть (уроч.) – відвага, мужність, геройство;

звитя́жність (уроч.) – властивість за знач. звитя́жний;

перемога.

Які ще слова варто запам'ятати?

