Серед таких слів – звитяга. Що воно означає, розповідає 24 Канал.
Що таке "звитяга"?
Якщо заглянути у Словник української мови, можна звідти почерпнути такі пояснення слова "звитяга":
1. Перемога в бою, у війні (урочисте).
"Я певен був, побачивши те військо [лідійське], … що еллінам, потомленим війною, знесиленим облогою, не встоять проти царя, жадібного звитяги" (Л. Українка).
2. Досягнення, успіх, здобуті подоланням труднощів у чому-небудь, наполегливою працею, демонструванням свого мистецтва тощо.
"Україно, мускуляста трудова державо! Сяють на твоєму ошатному вбранні золоті зірки героїчних подвигів і трудових звитяг" (Літ. Укр., 27.V 1964, 5).
Які синоніми підібрати до "звитяги"?
Це слово, за версією словників, можна ще замінити такими синонімами:
геро́йство – виявлення героїзму; хоробрість, мужність;
герої́зм – найвище виявлення самовідданості й мужності у виконанні громадського обов'язку;
до́блесть (уроч.) – відвага, мужність, геройство;
звитя́жність (уроч.) – властивість за знач. звитя́жний;
перемога.
