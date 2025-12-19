Яким словом слід замінити росіянізм "кладовка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Як сказати українською "кладовка"?
Таку важливу кімнату у кожному будинку чи квартирі, яка завжди була, сьогодні помилково називають росіянізмом – "кладовка".
Слово "кладовка" – походить від "клад" (поклад) – запас чи сховище. У російській мові воно закріпилося як назва невеликого приміщення для зберігання речей. В українській мові воно вважається розмовним та ненормативним.
Нормативним відповідником за словниками української мови є – комора. Походить слово чи грецької, чи з латини від camara (camera) – склепіння.
Словники так позначають – приміщення в житловому будинку, де тримають харчові продукти, хатні речі і та інші дрібниці або окрему будівлю для зберігання зерна.
В українській мові існують синоніми до слова "комора", як окремої кімнати та для окремої будівлі:
- комірка,
- запасівня,
- комірчина,
- сховище,
- сховок.
- закомірок,
- закамарок,
- закапелок,
- прикомірок / прикоморок.
Кожен з цих синонімів має свій відтінок:
Комора – традиційне слово, вживається як у побуті, так і в літературі.
Комірчина – підкреслює невеликий розмір приміщення.
Сховище – нейтральне, офіційне слово, може стосуватися не лише продуктів, а й документів чи речей.
- "У хаті була простора комора для зерна"
- "Мала темна комірчина правила йому за кабінет"
- "Документи зберігали у спеціальному сховищі".
А от назв для комори, як окремої будівлі дуже багато. І вона залежить від того, що у ній зберігають. Але це уже тема іншої історії.
Нехай ваші комори будуть повні корисних та цінних речей і говоріть українською!