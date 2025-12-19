Яким словом слід замінити росіянізм "кладовка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Не всі знають, що таке "пайок": справжнє значення слова вас здивує

Як сказати українською "кладовка"?

Таку важливу кімнату у кожному будинку чи квартирі, яка завжди була, сьогодні помилково називають росіянізмом – "кладовка".

Слово "кладовка" – походить від "клад" (поклад) – запас чи сховище. У російській мові воно закріпилося як назва невеликого приміщення для зберігання речей. В українській мові воно вважається розмовним та ненормативним.

Нормативним відповідником за словниками української мови є – комора. Походить слово чи грецької, чи з латини від camara (camera) – склепіння.

Словники так позначають – приміщення в житловому будинку, де тримають харчові продукти, хатні речі і та інші дрібниці або окрему будівлю для зберігання зерна.

В українській мові існують синоніми до слова "комора", як окремої кімнати та для окремої будівлі:

комірка,

запасівня,

комірчина,

сховище,

сховок.

закомірок,

закамарок,

закапелок,

прикомірок / прикоморок.

Кожен з цих синонімів має свій відтінок:

Комора – традиційне слово, вживається як у побуті, так і в літературі.

Комірчина – підкреслює невеликий розмір приміщення.

Сховище – нейтральне, офіційне слово, може стосуватися не лише продуктів, а й документів чи речей.

"У хаті була простора комора для зерна"

"Мала темна комірчина правила йому за кабінет"

"Документи зберігали у спеціальному сховищі".

А от назв для комори, як окремої будівлі дуже багато. І вона залежить від того, що у ній зберігають. Але це уже тема іншої історії.

Нехай ваші комори будуть повні корисних та цінних речей і говоріть українською!