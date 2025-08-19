Чому варто відмовитися від росіянізму "кладовка" та як назвати це приміщення українською розповідає 24 Канал, посилаючись на блог мовознавиці Віки Хмельницької.

Як називається "кладовка" українською?

В кожній квартирі чи будинку є приміщення, у якому зберігаються речі, якими не користуються щодня, певні запаси продуктів, закрутки, сезонні речі, дрібнички. І цю кімнату часто помилково позначають росіянізмом – "кладовка".

Але в українській мові цього слова немає, але є чимало слів, які позначають цю кімнату чи будівлю.

Головне слово – комора, і є відповідна посада чи професія – комірник.

Але крім них є:

комірка,

комірчина,

коморчина,

кумора,

закомірок,

закамарок,

закомори,

закапелок,

сховок,

прикомірок / прикоморок.

Хоча кожне з цих слів позначало приміщення за певними характеристиками – розміром, формою – самостійну будівлю, прибудову чи кімнату. Можливо і зараз у селах вони і різняться, але для містян – уже не мають значення, тому можна використати кожне зі слів.

Як українською "кладовка": дивіться відео

Ба більше, слово "комірка", використовують у банку – "банківська комірка" для зберігання цінних речей, комірка чи камера схову на вокзалах, комірки у супермаркетах, для зберігання сумок чи зайвих речей. Тому це слово часте і звичне.

Та й взагалі, в українській мові є слова для позначення закладів, які зовсім не те до чого ми звикли – каварня чи кав'ярня, знаєте між ними різницю?

Навіщо ж послуговуватися росіянізмами? Говоріть українською!