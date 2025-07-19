Чому в українській мові нема вислову "прийшло в голову" та як ця відома фраза звучить українською, розповідає 24 Канал. Дивіться також Як сказати українською "я возмущон" – в нашій мові є свої відповідники Як буде українською"прийшло в голову"? Цей відомий вислів "прийшло в голову" часто використовують українці не розуміючи, що роблять типову помилку. Оскільки вислів російський, то українською дослівно його калькують. Найчастіше вираз використовують у випадку, коли: хто-небудь придумує щось, додумується до чогось, виникає ідея,

згадується, пригадується щось,

хто-небудь починає згадувати, думати про кого-, що-небудь, задумуватися над чимсь.

Проте в українській мові слово "приходити" і "голова" не використовується разом, якщо ми кажемо про спогад, ідею, думку, план. А питомо українськими відповідниками будуть вислови:

спало на думку,

спало на гадку,

прийшло на думку,

спливло на думку,

прийшло на розум,

навернулось на думку,

навернулось на язик.

Саме до таких висновків дійшли мовознавці аналізуючи розвиток мови. А якщо ви натрапляли на "прийшло в голову" у літературі – це вплив російської мови, він зачепив і письменників. Подібна ситуація і з висловом "лєтєть сломя голову".

Типові лексичні помилки: дивіться відео

Саме такі форми неодноразово в літературі використовували Іван Франко, Іван Коцюбинський, Леся Українка, Марко Вовчок та інші класики.

Хоч і стид, а признаю, що від довгої вже непривички [незвички] ледве приходить на ум мова латинська мені. (Іван Франко).

(Іван Франко). Мимоволі наверталось на думку: що буде з нами? З людьми, заводами, соборами? (Олесь Гончар).

(Олесь Гончар). Як-то часто приходять мені на ум молоді літа: де що було, як.... (Марко Вовчок).

Дослухайтеся до рекомендацій мовознавців, до питомо українських форм і говоріть українською!