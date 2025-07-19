Почему в украинском языке нет выражения "пришло в голову" и как эта известная фраза звучит на украинском, рассказывает 24 Канал.
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Как будет на украинском "пришло в голову"?
Это известное выражение "пришло в голову" часто используют украинцы не понимая, что делают типичную ошибку. Поскольку выражение русское, то на украинском дословно его калькуют. Чаще всего выражение используют в случае, когда:
- кто-нибудь придумывает что-то, додумывается до чего-то, возникает идея,
- вспоминается, вспоминается что-то,
- кто-нибудь начинает вспоминать, думать о ком-, что-нибудь, задумываться над чем-то.
Однако в украинском языке слово "приходить" и "голова" не используется вместе, если мы говорим о воспоминании, идею, мысль, план. А исконно украинскими соответствиями будут высказывания:
- спало на думку,
- спало на гадку,
- прийшло на думку,
- спливло на думку,
- прийшло на розум,
- навернулось на думку,
- навернулось на язик.
Именно к таким выводам пришли языковеды анализируя развитие языка. А если вы встречали "пришло в голову" в литературе – это влияние русского языка, он задел и писателей. Подобная ситуация и с выражением "лететь сломя голову".
Типичные лексические ошибки: смотрите видео
Именно такие формы неоднократно в литературе использовали Иван Франко, Иван Коцюбинский, Леся Украинка, Марко Вовчок и другие классики.
- Хоч і стид, а признаю, що від довгої вже непривички [незвички] ледве приходить на ум мова латинська мені. (Иван Франко).
- Мимоволі наверталось на думку: що буде з нами? З людьми, заводами, соборами? (Олесь Гончар).
- Як-то часто приходять мені на ум молоді літа: де що було, як.... (Марко Вовчок).
Прислушайтесь к рекомендациям языковедов, к исконно украинским формам и говорите на украинском!