Почему в украинском языке нет выражения "пришло в голову" и как эта известная фраза звучит на украинском, рассказывает 24 Канал. Смотрите также Как сказать на украинском "я возмущон" – в нашем языке есть свои соответствия Как будет на украинском "пришло в голову"? Это известное выражение "пришло в голову" часто используют украинцы не понимая, что делают типичную ошибку. Поскольку выражение русское, то на украинском дословно его калькуют. Чаще всего выражение используют в случае, когда: кто-нибудь придумывает что-то, додумывается до чего-то, возникает идея,

вспоминается, вспоминается что-то,

кто-нибудь начинает вспоминать, думать о ком-, что-нибудь, задумываться над чем-то.

Однако в украинском языке слово "приходить" и "голова" не используется вместе, если мы говорим о воспоминании, идею, мысль, план. А исконно украинскими соответствиями будут высказывания:

спало на думку,

спало на гадку,

прийшло на думку,

спливло на думку,

прийшло на розум,

навернулось на думку,

навернулось на язик.

Именно к таким выводам пришли языковеды анализируя развитие языка. А если вы встречали "пришло в голову" в литературе – это влияние русского языка, он задел и писателей. Подобная ситуация и с выражением "лететь сломя голову".

Типичные лексические ошибки: смотрите видео

Именно такие формы неоднократно в литературе использовали Иван Франко, Иван Коцюбинский, Леся Украинка, Марко Вовчок и другие классики.

Хоч і стид, а признаю, що від довгої вже непривички [незвички] ледве приходить на ум мова латинська мені. (Иван Франко).

(Иван Франко). Мимоволі наверталось на думку: що буде з нами? З людьми, заводами, соборами? (Олесь Гончар).

(Олесь Гончар). Як-то часто приходять мені на ум молоді літа: де що було, як.... (Марко Вовчок).

Прислушайтесь к рекомендациям языковедов, к исконно украинским формам и говорите на украинском!