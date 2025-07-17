Подбирая выражение, выберите украинский. А какие соответствия к известному русскому выражению "лететь сломя голову", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Ларисы Чемерис об украинском языке.

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Как же сказать на украинском "лєтеть сломя голову"?

Каждый язык имеет точные фразеологизмы фразеологизмы для комментирования или объяснения жизненных ситуаций. Эти народные наблюдения передавались из поколения в поколение и являются культурными жемчужинами. Однако, в результате определенных исторических обстоятельств, мы знаем русскоязычные выражения и не догадываемся, что имеем свои. А украинские более колоритные и уникальные.

Крылатое и популярное выражение русский фразеологизм "лететь сломя голову" известно многим. Его можно использовать для нескольких ситуаций:

бежать, опаздывать, не успевать куда-то;

очень быстро что-то делать;

действовать в спешке, не думая;

торопиться, подвергаясь риску из-за поспешности.

Поскольку все были в ситуациях, когда куда-то не успевали – то выражение очень уместно. Но дословного украинского аналога не существует и сказать "лететь ломая голову" неуместное калькирование. В украинских выражениях никто голову не ломает, но имеет уникальные слова присущие нашему языку:

лететь стремительно;

лететь прожОгом;

лететь, как будто за тобой черт гонится.

Украинский вариант к "лететь сломя голову": смотрите видео

Существуют и другие выражения, которые можно использовать и для спешки, и опоздания, и для побега – зависит от ситуации и интонации.

вскочил и погнался, как будто подожгли;

лететь, как ветер;

нестись, как сумасшедший;

бежать, как ошпаренный;

брать ноги на плечи.

Вот вам еще подборка похожих, которые можно трактовать двояко:

аж дым идет – действовать очень быстро, энергично

– действовать очень быстро, энергично аж искры летят – спешить с большой силой

спешить с большой силой аж пятки блестят – очень быстро бежать

очень быстро бежать мазать салом пятки – готовиться к бегству, спешить.

Поискав в народных источников можно найти еще. Выберите свой среди предложенных и дополните свой разговор. Спешите медленно и говорите на украинском!