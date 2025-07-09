Фразеологизмы должны быть органично вплетены в разговор, уместны и понятны не только вам, но и собеседнику. Что такое фразеологизмы и как они образовались, рассказывает 24 Канал.

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Что такое фразеологизмы

Что это такое фразеологизм? Это устойчивый речевой оборот, состоящий из двух или более слов и употребляемый в переносном значении. Они не всегда содержат ключевые слова, которые описывают ситуацию, но являются понятными. Раздел языкознания, изучающий фразеологизмы, называется фразеологией.

Фразеологизмы – это и крылатые изречения и выражения.

В отличие от свободных словосочетаний, фразеологизмы не образуются спонтанно, а имеют историческое происхождение и фиксированную форму. Поэтому основными характеристиками фразеологизмов являются:

Устойчивость – они воспроизводятся в языке в неизменном виде (например, зарубить на носу; кусать локти ).

они воспроизводятся в языке в неизменном виде (например, ). Целостность значения – фразеологизм воспринимается как единое целое, а не как сумма значений отдельных слов.

фразеологизм воспринимается как единое целое, а не как сумма значений отдельных слов. Образность – часто содержат яркий образ или метафору ( сидеть сложа руки; бери ноги в руки и вперед).

часто содержат яркий образ или метафору ( Переносное значение – означают не буквальное действие, а общеизвестный смысл ("піймати облизня", "не лови ґав", не летай в облаках, подложить свинью, ободрать как липку).

Фразеологизмы – это языковая "соль", изюминка, жемчужина, которая добавляет красок, эмоциональности и национального колорита разговору. Именно благодаря этим метким выражениям можно выразить иронию, пошутить, тонко намекнуть и воспроизвести нюансы рассказа, характеристики предмета, явления, ситуации.



Фразеологизмы позволяют нам еще более метко шутить / Фото freepik

Происхождение и история украинских фразеологизмов

Фразеологизмы возникали на протяжении веков и отражают мировоззрение, быт, традиции и исторические обстоятельства народа. Их происхождение и развитие тесно связано с фольклором, историей, устной традицией, а позже – и литературными источниками.

В каждом языке фразеологизмы появляются и утверждаются в результате тех или иных культурно-исторических обстоятельств, различных для каждого народа или группы людей.

Образовавшись, фразеологизм приобретает устоявшуюся структуру сочетания слов, которая не меняется длительное время и передается от поколения к поколению.

Важно, что эти выражения становятся настоящим достоянием языка, его культурным богатством. И интересно, что при дословном переводе с языка на язык, они теряют смысл, а потому важно находить соответствия в своем языке.

Значению фразеологизмов и умению их использовать следует обучать с детского возраста, чтобы уже во взрослом возрасте человек мог свободно ими пользоваться.

Фразеологизмы имеют несколько источников происхождения и процесс их создания не прекращается:

Народное творчество: сказки, песни, пословицы, поговорки (печь раки; как гром среди ясного неба).

сказки, песни, пословицы, поговорки (печь раки; как гром среди ясного неба). Исторические события и обряды: взять под белые рученьки, свести со свету.

взять под белые рученьки, свести со свету. Христианство и церковная лексика: с неба свалился, молиться на кого-то.

с неба свалился, молиться на кого-то. Заимствования из других языков: из польского (дать беды закаблукам), немецкого, тюркских языков.

из польского (дать беды закаблукам), немецкого, тюркских языков. Цитаты из книг и кинофильмов: произведения Ивана Котляревского, Тараса Шевченко – І мертвым, і живым, і ненарожденим…

произведения Ивана Котляревского, Тараса Шевченко – І мертвым, і живым, і ненарожденим… Исторические события: последнее китайское предупреждение, кино и немцы.



Произведения – один из источников происхождения фразеологизмов / "Энеида", иллюстрация Анатолия Базилевича

Классификация и типы фразеологизмов

Фразеологизмы разделяют по степени слитности компонентов на три основных типа:

Сращивание – неразложимые обороты, значение которых не выводится из значения слов – со света свести, потемки в глазах.

неразложимые обороты, значение которых не выводится из значения слов – Единства – устойчивые обороты с частичным осмыслением значения отдельных компонентов – печь раки, ломать голову.

устойчивые обороты с частичным осмыслением значения отдельных компонентов – Сочетания – словосочетания с образным значением, в которых компоненты более свободны – кусать локти.

Отдельно выделяют:

Меткие цитаты, ставшие общеупотребительными.

Пословицы и поговорки – завершенные мысли с моральным подтекстом ( как заботишься, так и имеешь ).

). Народные поговорки – короткие обороты с окраской юмора или сатиры (где тонко – там и рвется).

Основные признаки и строение фразеологизмов

Фразеологизмы имеют ряд характерных грамматических и семантических признаков:

Воспроизводимость – говорящие используют их в готовом виде.

говорящие используют их в готовом виде. Устойчивый состав – большинство фразеологизмов не допускает изменения отдельных слов (вывести на чистую воду, а не вывести на прозрачную воду).

большинство фразеологизмов не допускает изменения отдельных слов (вывести на чистую воду, а не вывести на прозрачную воду). Неделимость – нарушение структуры разрушает смысл.

нарушение структуры разрушает смысл. Синтаксическая функция – выступают членами предложения (подлежащее, сказуемое, определение и т.д.).

Эти признаки отличают фразеологизмы от свободных словосочетаний.

Роль и значение фразеологизмов в языке и культуре

Фразеологизмы выполняют уникальную функцию в речи и культуре, ведь:

Обогащают лексику – позволяют лаконично передать сложную мысль.

позволяют лаконично передать сложную мысль. Образуют образность – создают яркое и узнаваемое выражение (как из рога изобилия).

создают яркое и узнаваемое выражение (как из рога изобилия). Усиливают эмоциональность – вносят энергию, иронию, драму или лиризм.

вносят энергию, иронию, драму или лиризм. Передают национальный колорит – отражают ментальность, мировоззрение, быт украинцев.

Фразеологизмы – это культурная ДНК языка, что закодирует эпоху, место и дух народа.



С помощью фразеологизмов вы можете обогатить свою лексику / Фото freepik

Самые распространенные украинские фразеологизмы

В украинском языке очень много фразеологизмов, и к одной ситуации можно использовать несколько вариантов. Например, на очень много (чего-то) можно сказать – Хоть пруд пруди; Куры не клюют; И свиньи не едят; Аж кишит; Хоть лопатой загребай.

А еще фразеологизмы, которые происходят из народных поговорок, пословиц и поговорок есть на разную тему – о труде, дружбу, деньги, привычки, лень, отношения, семью и другие.

Вот подборка популярных украинских фразеологизмов, которые употребляются чаще всего:

Кусать локти – жалеть.

жалеть. Мотай на ус – запоминай.

запоминай. Руки чешутся – что-то хочется сделать.

что-то хочется сделать. Махнуть рукой – успокоиться, неважно, что делать.

успокоиться, неважно, что делать. "Піймати облизня" – остаться ни с чем.

остаться ни с чем. Воды не всколыхнет – очень спокойный.

очень спокойный. Ходить кругами – не иметь результата.

не иметь результата. Печь раки – краснеть.

краснеть. Свести со свету – уничтожить (физически или морально).

уничтожить (физически или морально). Катиться по наклонной – приходить в упадок.

приходить в упадок. Как с гуся вода – безразлично на все.

безразлично на все. Без царя в голове – глупый или безответственный.

глупый или безответственный. Кровь с молоком – свежее, здоровое лицо.

Как правильно использовать фразеологизмы

Чтобы употребление фразеологизмов в речи было уместным и грамотным, стоит придерживаться нескольких советов:

Подбирайте обороты в соответствии со стилем речи : некоторые лучше звучат в разговорной речи, другие – в художественном тексте.

: некоторые лучше звучат в разговорной речи, другие – в художественном тексте. Следите за контекстом , чтобы фразеологизм не выглядел неуместным или искусственным.

, чтобы фразеологизм не выглядел неуместным или искусственным. Находите баланс – не перегружайте язык чрезмерным количеством идиом.

Кроме того, стоит избегать типичных ошибок с калькированием слов или дословным переводом с других языков:

Нарушение структуры: " ловити облизня" вместо "спіймати облизня".

" вместо Немотивированная замена слов: как из утки вода – неправильно.

Дословное толкование: воспринимать образ буквально – собаку съел (опытный) или нет ни одной живой души (безлюдно на улице).

Интересные факты о фразеологизмах

Интересно, что в украинском языке фразеологизмы сохраняют и передают традиции, историческую преемственность, по ним можно изучать род занятий, наблюдения за природой. Некоторые имеют очень глубокие корни и звучат необычно.

"Печь раки" – этот оборот появился еще в древнерусское время и происходит от изменения цвета лица, как у вареных раков .

этот оборот появился еще в древнерусское время и происходит от изменения цвета лица, как у вареных раков Многие фразеологизмы имеют общие корни с другими славянскими языками, но значения могут отличаться.

но значения могут отличаться. В украинском языке есть фразеологизмы-антонимы, например, замести следы – вывести на чистую воду.

например, В некоторых случаях фразеологизм образован из-за ошибочного толкования другого языка: дать маху – по одной версии, от немецкого machen ("делать").

Фразеологизмы изучаются в детском саду и в школе, они являются частью заданий по украинскому языку на УМТ. Поэтому современной молодежи подавляющее большинство популярных выражений известно. Кстати, если говорим о фразеологизме, то языковеды утверждают, что можно говорить и выражение, и выражение.



Знание фразеологизмов будет полезным при составлении НМТ / Фото pressfoto

Выводы

Фразеологизмы – это речевые обороты с глубоким смыслом, культурной памятью и образной силой – живая память народа.

Через них передается опыт поколений, национальный юмор, боль, надежда, мудрость и ежедневные реалии жизни. Когда мы употребляем фразеологизм, мы будто открываем сундучок народной мудрости, которая давно стали частью нашей ментальности.

Эти обороты имеют уникальные признаки: постоянство, неделимость, образность и переносное значение. Их строение и эмоциональная насыщенность делают фразеологизмы особенно ценными для художественной речи, публицистики, педагогики, драматургии и рекламы.

Фразеологизмы – это культурный маркер народа. Использовать их в своей речи – означает продемонстрировать языковую интуицию, интеллект и уважение к языковому наследию.