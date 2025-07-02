Почему в выражении "ободрать как липку" отмечается именно это дерево, рассказывает 24 Канал.

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Что означает выражение "ободрать, как липку"

Лето, июль, который пахнет липами, и стихи и высказывания, которые связаны именно с этим деревом. Фразеологизм "облупить / ободрать как липку" является одним из самых известных и выразительных украинских выражений.

Оно колоритное и глубоко укоренившееся в народном опыте, а означает:

полностью обобрать кого-то, забрать все до последнего – деньги, имущество, ресурсы,

забрать все до последнего – деньги, имущество, ресурсы, довести до обнищания, оставить без ничего,

оставить без ничего, обманом или хитростью заставить кого-то потратить много денег.

Например его можно использовать в случае: "Те мастера за ремонт такую цену заломили – ободрали меня, как липку!".

Это выражение встречается в произведениях Марка Вовчка, Панаса Мирного, Леси Украинки, Анатолия Димарова и других классиков. Например:

"Покотилася чутка про Гайдука, що організував банду та й став грабувати і багатих, і бідних: обдирав усіх підряд, наче липку " (Анатолій Дімаров).

"Наша пані журилась…: — Обдеруть мене тепереньки [тепер], як тую липку! Моє око всього не догледить" (Марко Вовчок).

Его можно заменить другими, которые имеют то же значение:

обобрать до нитки,

облупить как яйцо,

обобрать до рубчика,

ощипать как курицу,

ободрали как шкурку,

оставили без штанов,

отряхнули как грушу,

оставили без копейки / без шага,

оставили голым и босым,

снять последнюю рубашку.

Если слышали какое-то из этих выражений, то под летнее настроение можете заменить его на "ободрали как липку". Но пусть лучше с вами такие ситуации не случаются.

Каково происхождение этого выражения

Происхождение выражения и выбор дерева не случайны. Это часть народного опыта и быта. В древности молодые, 4 – 5 летние, липы использовали для добывания лика – внутренней части коры, которую сдирали для изготовления веревок, корзин, лаптей/лычаков и тому подобное.

Лычаки из липы / Википедия

Лапти были основной обувью, которую носили в любое время года, а потому они быстро изнашивались. На год одному человеку нужно было 12 – 15 пар такой обуви. Поэтому липовые рощи стояли с голыми стволами, потому что с лип обдирали кору. А ласкательная форма – липкая, потому что использовали молодые деревья.

Поэтому, "ободрать липку" – означало снять с нее всю кору, оставив голое дерево, без остатка.

А знали ли, что липовый лес или роща называется липина или липник?

Это выражение часто употреблялось в крестьянской среде, где липа была распространенным и уважаемым деревом, а процесс ее обработки – знакомым каждому.

От липы происходит еще несколько слов, в том числе и название месяца – "липень", период цветения этого дерева – летняя жара, аромат желтых шариков липового цвета, жужжание пчел.

"А липы цветут": смотрите видео

Липовый цвет собирался как лекарство против простуды, а сами деревья сажали возле домов и церквей – как обереги и символы мира. В этот период собирали вкусный и целебный липовый мед. Поэтому липа символом середины лета, аромата и сладкого меда.

А еще есть слова – липкий, прилепиться, липнуть, – как мед или нектар из липы. А также – "липовый" в прямом и переносном смысле:

липовый – изготовленный из липы: липовый чай, липовый мед, липовая доска.

– изготовленный из липы: липовый – как фальшивый, поддельный, ненастоящий: липовые документы.

Вот такое непростое дерево – липа, уважаемое и полезное для украинцев, как и другое – шелковица, которую возможно, вы знаете под другим именем.

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