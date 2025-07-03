Чому у вислові "обдерти як липку" зазначається саме це дерево, розповідає 24 Канал.

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Що означає вислів "обдерти, як липку"

Літо, липень, який пахне липами, та вірші і вислови, які пов'язані саме з цим деревом. Фразеологізм "облупити / обдерти як липку" є одним з найвідоміших і найвиразніших українських виразів.

Він колоритний і глибоко вкорінений у народному досвіді, а означає:

повністю обібрати когось, забрати все до останнього – гроші, майно, ресурси,

забрати все до останнього – гроші, майно, ресурси, довести до зубожіння, залишити без нічого,

залишити без нічого, обманом або хитрістю змусити когось витратити багато грошей.

Наприклад його можна використати у випадку: "Ті майстри за ремонт таку ціну заломили – обдерли мене, як липку!".

Цей вислів трапляється у творах Марка Вовчка, Панаса Мирного, Лесі Українки, Анатолія Дімарова та інших класиків. Наприклад:

"Покотилася чутка про Гайдука, що організував банду та й став грабувати і багатих, і бідних: обдирав усіх підряд, наче липку " (Анатолій Дімаров).

"Наша пані журилась…: — Обдеруть мене тепереньки [тепер], як тую липку! Моє око всього не догледить" (Марко Вовчок).

Його можна замінити іншими, які мають те ж значення:

обібрати до нитки,

облупити як яйце,

обібрати до рубчика,

обскубати як курку,

обідрали як шкурку,

залишили без штанів,

обтрусили як грушу,

залишили без копійки / без шага,

залишили голим і босим,

зняти останню сорочку.

Якщо чули котрийсь з цих висловів, то під літній настрій можете замінити його на "обдерли як липку". Але хай краще з вами такі ситуації не трапляються.

Яке походження цього вислову

Походження вислову та вибір дерева не випадкові. Це частина народного досвіду та побуту. У давнину молоді, 4 – 5 річні, липи використовували для добування лика – внутрішньої частини кори, яку здирали для виготовлення мотузок, кошиків, постолів/личаків тощо.

Личаки з липи / Вікіпедія

Личаки були основним взуттям, яке носили в будь-яку пору року, а тому вони швидко зношувалися. На рік одній людині потрібно було 12 – 15 пар такого взуття. Тому липові гаї стояли з голими стовбурами, бо з лип обдирали кору. А пестлива форма – липка, бо використовували молоді дерева.

Тому, "обдерти липку" – означало зняти з неї всю кору, залишивши голе дерево, без залишку.

А чи знали, що липовий ліс чи гай називається липина чи липник?

Цей вислів часто вживався в селянському середовищі, де липа була поширеним і шанованим деревом, а процес її обробки – знайомим кожному.

Від липи походить ще кілька слів, зокрема і назва місяця – липень, період цвітіння цього дерева – літня спека, аромат жовтих кульок липового цвіту, дзижчання бджіл.

"А липи цвітуть": дивіться відео

Липовий цвіт збирався як ліки проти застуди, а самі дерева садили біля хат і церков – як обереги і символи миру. У цей період збирали смачний та цілющий липовий мед. Тому липа символом середини літа, аромату та солодкого меду.

А ще маємо слова – липкий, приліпитися, липнути, – як мед чи нектар з липи. А також – "липовий" у прямому та переносному значенні:

липовий – виготовлений з липи: липовий чай, липовий мед, липова дошка.

– виготовлений з липи: липовий – як фальшивий, підробний, несправжній: липові документи.

Ось таке непросте дерево – липа, шановане та корисне для українців, як і інше – шовковиця, яку можливо, ви знаєте під іншим іменем.

Дізнавайтеся походження фразеологізмів і говоріть українською цікаво!