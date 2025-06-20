Під якими назвами відоме дерево шовковиця українцям, розповідає 24 Канал.

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Як ще називають шовковицю

Новий пісенний хіт зачепив багатьох, а ще змусив пригадати, як виглядає шовковиця та чекати сезону, коли можна нею поласувати.

Але виявляється, що не усі знають цю рослину саме під такою назвою. А у різних куточках України існують інші назви.

Цю мешканку помірних та субтропічних широт почали культивувати понад 2,5 тисячі років тому. І здавна вирощують в Україні та цінують за лікувальні та смакові якості.

Літературна назва дерева – шовковиця, а латинська – Morus.

Назву "шовковиця" можна пояснити тим, що листя дерева – головний харч для тутового шовкопряда, кокони якого використовуються для виготовлення шовку: шовк – шовковиця. Чи трішки перекривлене – шовковець чи шовкове дерево.

Інша назва – тута / тутовник / тутове дерево – вважають, що має тюркське походження, саме так називають ягоду. Цей варіант був поширений у південних і східних регіонах. Можна почути і зменшено-пестливий варіант – тутка.

Шелевиця / шелевка – рідкісні, локальні варіанти, які могли виникнути внаслідок фонетичних змін або впливу сусідніх мов.

Ще одна назва – морва – назва, яка має латинське коріння – morus. Назва зустрічається і в ботанічних текстах або в галицьких джерелах під впливом польської – morwa.

А от на Закарпатті шовковицю називають – еперки. Слово має угорське коріння і так називають полуницю, але у діалекті ним позначають саме плоди шовковиці.

Це не єдине дерево в Україні, яка має кілька назв, наприклад, чимало їх у верби.

"Шовковиця": дивіться відео

Цікаві факти про шовковицю

Дерево шовковиці може жити до 500 років і плодити понад 200 років.

В Китаї шовковиці присвячували поезію, шанували за шовк, та вважали місцем для побачень.

Високо цінується в азербайджанській і вірменській культурах. Вони здавна займалися садівництвом із розведенням тутових дерев.

Тутове дерево можна використовувати різноманітно і практично безвідходно. З листя готують жовту фарбу, з кори – папір, лико, зі стовбура – бочки, теслярські інструменти, різні будматеріали, з тутових ягід – горілку, вино, уварений сік, варення, компот, джем, оцет, чай.

Цвіт шовковиці / Вікіпедія

Ягоди дуже солодкі, але делікатні, складні для транспортування, тому їх майже немає в супермаркетах.

Сьогодні існують сорти шовковиці, які використовують для ландшафтного дизайну – декоративні, низькорослі чи плакучі форми.

Дочекайтеся сезону шовковиця і насолодіться ягодами та піснею!