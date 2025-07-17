Підбираючи вислів, оберіть український. А які відповідники до відомого російського виразу "лєтєть сломя голову", розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Лариси Чемерис про українську мову.

Дивіться також Не лише "перший млинець – нанівець": як ще сказати українською "перший блін комом"

Як же сказати українською "лєтеть сломя голову"?

Кожна мова має влучні фразеологізми для коментування чи пояснення життєвих ситуацій. Ці народні спостереження передавалися з покоління у покоління та є культурними перлинами. Однак, внаслідок певних історичних обставин, ми знаємо російськомовні вислови та не здогадуємося, що маємо свої. А українські колоритніші та унікальніші.

Крилатий і популярний вислів російський фразеологізм "лєтєть сломя голову" відомий багатьом. Його можна використати для кількох ситуацій:

бігти, запізнюватися, не встигати кудись;

дуже швидко щось робити;

діяти поспіхом, не думаючи;

квапитися, наражаючись на ризик через поспішність.

Оскільки усі були в ситуаціях, коли кудись не встигали – то вислів дуже доречний. Але дослівного українського відповідника не існує і сказати "летіти ламаючи голову" недоречне калькування. В українських висловах ніхто голову не ламає, але має унікальні слова притаманні нашій мові:

летіти стрімголОв;

летіти прожОгом;

летіти, наче за тобою чорт женеться.

Український варіант до "лєтеть сломя голову": дивіться відео

Існують й інші вислови, які можна використати і для поспіху, і запізнення, і для втечі – залежить від ситуації та інтонації.

схопився і погнався, наче підпалили;

летіти, наче вітер;

нестися, як навіжений;

бігти, мов ошпарений;

брати ноги на плечі.

Ось вам ще добірка схожих, які можна трактувати двояко:

аж дим іде – діяти дуже швидко, енергійно

– діяти дуже швидко, енергійно аж іскри летять – поспішати з великою силою

поспішати з великою силою аж п’яти блищать – дуже швидко бігти

дуже швидко бігти мастити салом п’яти – готуватися до втечі, поспішати.

Пошукавши в народних джерел можна знайти ще. Оберіть свій серед запропонованих і доповніть свою розмову. Поспішайте повільно і говоріть українською!