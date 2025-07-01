Чи справді "кав'ярня" – це заклад, де п'ють каву, розповідає 24 Канал, посилаючись на @tryzub_empire.

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Яка різниця між "кав'ярнею" і "каварнею"

До зміни правопису в радянський час, коли вилучили чимало слів, українці послуговувалися іншими словами. Зокрема і для позначення деяких страв та продуктів. А відповідно і назв закладів, де їх споживають.

Наприклад ви знали, що у кав'ярні мали б не смакувати кавою, а ласувати стравами з кав'яром – делікатесом з соленої червоної чи чорної ікри осетрових риб – осетра, білуги, севрюги. Назва цього продукту походить від турецького "havyar", і під такою назвою відома майже в усьому світі – caviar.

Назва "ікра", для цього смаколика і дефіцитного продукту, поширилася в радянський час та залишилася в незалежній Україні. Хоча, уже на деяких марках продукції та меню ресторанів зазначають давню традиційну назву – кав'яр.

Петро Ярош... щороку привозив у дарунок панові та управителю по бочечці кав'яру. Михайло Стельмах.

А тому заклад – "кав'ярня", для наших прадідусів швидше асоціюється саме з ікрою, ніж з кавою. Можливо так і буде для майбутніх поколінь.

До чого ж тут кава та чому відбулася підміна понять? В українській мові напій та зерна називають – кава. Про походження слова є кілька версій:

від турецького "kahve",

з арабської "qahwah",

ефіопського регіону Каффа, звідки походить кавове дерево, хоча в самому Каффі кава називається "buno" або "bunna". Заклад, у якому готували та подавали напій каву, ще на початку ХХ століття називали – каварня. Саме так воно фігурує у тодішній пресі та літературі. Треба обміркувати справу. От якась каварня. Зайдемо. Володимир Винниченко. А слово кав'ярня – полонізм, саме з такою назвою відкривалися перші заклади на Галичині, де жило чимало поляків до 1939 року. В польській мові існує різниця між словами кава та ікра – кавйор, і вони не схожі за вимовою. Тому кав'ярня – це заклад де п'ють каву і це слово прижилося та залишилося і у нас.

Цікаво, що словом "кав'яр", ресурс "Словник.UA" називає і людину, яка готує каву, по-іншому – бариста.

Каварня чи кав'ярня: дивіться відео

Насолоджуйтеся кавою, запрошуйте друзів на кавові посиденьки правильно, та розрізняйте слова каварня та кав'ярня.