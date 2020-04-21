Як приготувати смачну каву вдома: поради баристи

Через карантинні обмеження в Україні закрили усі кав'ярні. Тепер вихід лише один – готувати найулюбленіший напій вдома. Однак як бути справжнім кавоманам, які обожнюють каву, приготовану професіоналами – читайте у матеріалі 24 каналу.

Професійний бариста Євген Олійник в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що для того, аби приготувати смачну каву – потрібно знати деякі секрети.

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► Правильний вибір кави

Олійник запевнив, що ключовий момент – походження кави і його спосіб обсмаження.

Найсмачніший – свіжого обсмаження. Це той напій, який дозволяє нам оцінити походження зерна,

– сказав бариста.

"Я обираю арабіку середнього обсмаження. Вона більш витончена та цікава. Вона ароматна і має корисніші властивості для організму. Зерна на поверхні коричневі та матові. Кидаю каву в горнятко, заливаю водою і чекаю 3 хвилини. Тоді насолоджуюсь напоєм", – наголосив Євген Олійник.



Головне – правильний вибір зерен кави / Фото: kava-map

► Добавки до кави

Бариста запевнив, що серед професіоналів добавки та приправи – не є ключовими. Однак іноді він любить додавати до кави шоколад, зефір або трохи кориці.



Кава з шоколадом та зефіром / Фото: coffeerecept

► Температура води

Євген Олійник наголосив, що дуже важливо, аби вода була підігріта, але не кип'ячена. Це забезпечить аромат і смак.

Окріп втрачає свої властивості. Багато речовин випадають в осад. До прикладу, кальцій і магній, які дозволяють добути з кави смакові та ароматні властивості,

– додав бариста.



Не можна заливати каву окропом / Фото: blackfield.coffee