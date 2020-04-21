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      Як приготувати смачну каву вдома: поради баристи

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      Через карантинні обмеження в Україні закрили усі кав'ярні. Тепер вихід лише один – готувати найулюбленіший напій вдома. Однак як бути справжнім кавоманам, які обожнюють каву, приготовану професіоналами – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Професійний бариста Євген Олійник в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що для того, аби приготувати смачну каву – потрібно знати деякі секрети.

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      ► Правильний вибір кави

      Олійник запевнив, що ключовий момент – походження кави і його спосіб обсмаження.

      Найсмачніший – свіжого обсмаження. Це той напій, який дозволяє нам оцінити походження зерна,
      – сказав бариста.

      "Я обираю арабіку середнього обсмаження. Вона більш витончена та цікава. Вона ароматна і має корисніші властивості для організму. Зерна на поверхні коричневі та матові. Кидаю каву в горнятко, заливаю водою і чекаю 3 хвилини. Тоді насолоджуюсь напоєм", – наголосив Євген Олійник.


      Головне – правильний вибір зерен кави / Фото: kava-map

      ► Добавки до кави

      Бариста запевнив, що серед професіоналів добавки та приправи – не є ключовими. Однак іноді він любить додавати до кави шоколад, зефір або трохи кориці.


      Кава з шоколадом та зефіром / Фото: coffeerecept

      ► Температура води

      Євген Олійник наголосив, що дуже важливо, аби вода була підігріта, але не кип'ячена. Це забезпечить аромат і смак.

      Окріп втрачає свої властивості. Багато речовин випадають в осад. До прикладу, кальцій і магній, які дозволяють добути з кави смакові та ароматні властивості,
      – додав бариста.


      Не можна заливати каву окропом / Фото: blackfield.coffee

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020
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