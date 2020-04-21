Как приготовить вкусный кофе дома: советы бариста
Из-за карантина в Украине закрыли все кафе. Теперь выход только один – готовить любимый напиток дома. А как быть настоящим кофеманам, которые обожают кофе, приготовленный профессионалами – читайте в материале 24 канала.
Профессиональный бариста Евгений Олейник в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что для того, чтобы приготовить вкусный кофе – нужно знать некоторые секреты.
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► Правильный выбор кофе
Олейник заверил, что ключевой момент – происхождение кофе и его способ обжарки.
Самый вкусный – свежей обжарки. Это тот напиток, который позволяет нам оценить происхождение зерна,
– сказал бариста.
"Я выбираю арабику средней обжарки. Она более изящная и интересная. Она ароматная и имеет полезные свойства для организма. Зерна на поверхности коричневые и матовые. Бросаю кофе в чашку, заливаю водой и жду 3 минуты. Тогда наслаждаюсь напитком", – отметил Евгений Олейник .
Главное – правильный выбор зерен кофе / Фото: kava-map
► Добавки к кофе
Бариста заверил, что среди профессионалов добавки и приправы – не являются ключевыми. Однако иногда он любит добавлять в кофе шоколад, зефир или немного корицы.
Кофе с шоколадом и зефиром / Фото: coffeerecept
► Температура воды
Евгений Олейник подчеркнул, что очень важно, чтобы вода была нагрета, но не кипяченая. Это обеспечит аромат и вкус.
Кипяток теряет свои свойства. Многие вещества выпадают в осадок. К примеру, кальций и магний, которые позволяют извлечь из кофе вкусовые и ароматические свойства,
– добавил бариста.
Нельзя заливать кофе кипятком / Фото: blackfield.coffee
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