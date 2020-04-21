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      Как приготовить вкусный кофе дома: советы бариста

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      Из-за карантина в Украине закрыли все кафе. Теперь выход только один – готовить любимый напиток дома. А как быть настоящим кофеманам, которые обожают кофе, приготовленный профессионалами – читайте в материале 24 канала.

      Профессиональный бариста Евгений Олейник в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал, что для того, чтобы приготовить вкусный кофе – нужно знать некоторые секреты.

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      ► Правильный выбор кофе

      Олейник заверил, что ключевой момент – происхождение кофе и его способ обжарки.

      Самый вкусный – свежей обжарки. Это тот напиток, который позволяет нам оценить происхождение зерна,
      – сказал бариста.

      "Я выбираю арабику средней обжарки. Она более изящная и интересная. Она ароматная и имеет полезные свойства для организма. Зерна на поверхности коричневые и матовые. Бросаю кофе в чашку, заливаю водой и жду 3 минуты. Тогда наслаждаюсь напитком", – отметил Евгений Олейник .


      Главное – правильный выбор зерен кофе / Фото: kava-map

      ► Добавки к кофе

      Бариста заверил, что среди профессионалов добавки и приправы – не являются ключевыми. Однако иногда он любит добавлять в кофе шоколад, зефир или немного корицы.


      Кофе с шоколадом и зефиром / Фото: coffeerecept

      ► Температура воды

      Евгений Олейник подчеркнул, что очень важно, чтобы вода была нагрета, но не кипяченая. Это обеспечит аромат и вкус.

      Кипяток теряет свои свойства. Многие вещества выпадают в осадок. К примеру, кальций и магний, которые позволяют извлечь из кофе вкусовые и ароматические свойства,
      – добавил бариста.


      Нельзя заливать кофе кипятком / Фото: blackfield.coffee

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020
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