Каким словом следует заменить россиянизм "кладовка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как сказать по-русски "кладовка"?

Такую важную комнату в каждом доме или квартире, которая всегда была, сегодня ошибочно называют русинизмом – "кладовка".

Слово "кладовка" – происходит от "клад" (клад) – запас или хранилище. В русском языке оно закрепилось как название небольшого помещения для хранения вещей. В украинском языке оно считается разговорным и ненормативным.

Нормативным соответствием по словарям украинского языка является – комора. Происходит слово или греческого, или из латыни от camara (camera) – свод.

Словари так обозначают – помещение в жилом доме, где держат пищевые продукты, домашние вещи и и другие мелочи или отдельное здание для хранения зерна.

В украинском языке существуют синонимы к слову "комора", как отдельной комнаты и для отдельного здания:

комірка,

запасівня,

комірчина,

сховище,

сховок.

закомірок,

закамарок,

закапелок,

прикомірок / прикоморок.

Каждый из этих синонимов имеет свой оттенок:

Комора – традиционное слово, употребляется как в быту, так и в литературе.

Комірчина – подчеркивает небольшой размер помещения.

Сховок – нейтральное, официальное слово, может касаться не только продуктов, но и документов или вещей.

"У хаті була простора комора для зерна"

"Мала темна комірчина правила йому за кабінет"

"Документи зберігали у спеціальному сховищі".

А вот названий для "комори", как отдельного здания очень много. И оно зависит от того, что в ней хранят. Но это уже тема другой истории.

Пусть ваши кладовые будут полны полезных и ценных вещей и говорите на украинском!