Каким словом следует заменить россиянизм "кладовка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".
Как сказать по-русски "кладовка"?
Такую важную комнату в каждом доме или квартире, которая всегда была, сегодня ошибочно называют русинизмом – "кладовка".
Слово "кладовка" – происходит от "клад" (клад) – запас или хранилище. В русском языке оно закрепилось как название небольшого помещения для хранения вещей. В украинском языке оно считается разговорным и ненормативным.
Нормативным соответствием по словарям украинского языка является – комора. Происходит слово или греческого, или из латыни от camara (camera) – свод.
Словари так обозначают – помещение в жилом доме, где держат пищевые продукты, домашние вещи и и другие мелочи или отдельное здание для хранения зерна.
В украинском языке существуют синонимы к слову "комора", как отдельной комнаты и для отдельного здания:
- комірка,
- запасівня,
- комірчина,
- сховище,
- сховок.
- закомірок,
- закамарок,
- закапелок,
- прикомірок / прикоморок.
Каждый из этих синонимов имеет свой оттенок:
Комора – традиционное слово, употребляется как в быту, так и в литературе.
Комірчина – подчеркивает небольшой размер помещения.
Сховок – нейтральное, официальное слово, может касаться не только продуктов, но и документов или вещей.
- "У хаті була простора комора для зерна"
- "Мала темна комірчина правила йому за кабінет"
- "Документи зберігали у спеціальному сховищі".
А вот названий для "комори", как отдельного здания очень много. И оно зависит от того, что в ней хранят. Но это уже тема другой истории.
Пусть ваши кладовые будут полны полезных и ценных вещей и говорите на украинском!