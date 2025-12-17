Что означает и откуда происходит слово "паек", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Что означает слово "паек"?

Сегодня слово "паёк" в Украине известно преимущественно, как военный термин – сухпаек. Обзоры на сухпайки различных армий мира можно встретить во многих социальных сетях.

Словари чаще всего подают следующие определения слова "паек":

Словарь украинского языка (11 тт.) подает: "паек – продовольствие, сигареты и т. д., выдаваемые по определенным нормам на определенный срок".

Большой толковый словарь современного украинского языка уточняет: "паек – определенное количество пищи (консервы, сухари, печенье и т.д.), которую выдают для потребления в походных условиях, на фронте".

Словарь украинского литературного языка также фиксирует примеры: "суточный паек целого завода", "на паек давали прессованный чай".

Итак, паек – это определенное количество продуктов или вещей (еда, сигареты, одежда), выдаваемых по норме на определенный срок.

Чаще всего, мы слышим в "паек" в формулировке:

Сухой паек – набор продуктов для потребления в полевых условиях (консервы, сухари, печенье).

набор продуктов для потребления в полевых условиях (консервы, сухари, печенье). Голодный паек – метафорическое определение очень малого, мизерного количества пищи или ресурсов.

"Паек" в современном языке чаще всего употребляется в значении "пищевой набор" или "рацион". Так еще иронично могут называть еду, которую берут с собой на работу, куда обычно входят овощи, фрукты и накладочки.

Часто можно услышать еще слово не "паек", а – "пайка".

Само слово, как предполагают языковеды, происходит из тюркских языков – paj и означает – "часть" или "доля".

А потому, кроме этого слова существуют синонимы, которые, возможно, вы слышали раньше и чаще:

норма,

доля,

порціон,

раціон,

пайка,

частка.

Эти слова помогают понять, что паек – это всегда что-то отмеренное, ограниченное, выданное "по доле".

В военной и исторической литературе "паек" часто символизирует выживание: суточный набор еды для солдата, минимальный запас в чрезвычайных условиях.

В мирной жизни это слово может звучать как архаизм, но до сих пор используется в военной сфере, туризме или чрезвычайных ситуациях.