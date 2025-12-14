В чем заключается разница между Западом Украины и Западной Украиной, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения языковеда Андрея Шимановского.

Смотрите также Полька или полячка: как на украинском называется жительница Польши

"Западная Украина" или "запад Украины": как правильно?

Едва ли не самая дискуссионная и не самая объяснительная тема – в чем разница между понятиями "запад Украины" и "Западная Украина", и почему не стоит использовать последний.

Эти два словосочетания звучат подобно, но имеют разные значения и употребляются в разных контекстах.

"Запад Украины" – это географический термин, который указывает направление. Определяет территорию, расположенную на западе страны. Каждая страна имеет свои южные, северные, восточные и западные земли, области, районы или другие административно-территориальные единицы. Термин употребляется как описательное словосочетание, поэтому пишется с маленькой буквы. Он всегда означает конкретный регион – может идти просто о западной части государства, без историко-культурных уточнений. Правильными формулировками будут:

на западе Украины,

на востоке Украины,

в центральном регионе Украины,

на севере Украины,

на юге Украины, и в Крыму.

Такие объяснения можно свободно использовать для определения географического расположения объектов на территории государства Украина.

Относительно термина "Западная Украина", то здесь ведутся споры и существует два объяснения. Одни считают, что это географически-исторический регион, охватывающий несколько областей: Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую, Закарпатскую, частично Хмельницкую и Черновицкую. И употребляется как собственное название региона, поэтому пишется с большой буквы.

Впрочем, этот термин сегодня приобрел политическую окраску и стал одним из самых мощных нарративов пропаганды. В публичное пространство и сознание украинцев постепенно вводился стереотип, который разделял Украину на "Западную" и "Восточную". Этот нарратив был сознательно сформирован в рамках информационной войны России против Украины, который отличает украинцев языком, сознанием, традициями, стремлениями, политическими взглядами.

Именно такая формулировка, будто разделяет на две части, ведь в отношении других направлений таких терминов не существует.

В истории мы можем найти примеры где такой термин стал самоназванием государства – Северная и Южная Кореи, например. А еще были Восточная и Западная Германия, есть Восточный / Западный Иерусалим, Северная Ирландия, Западная Сахара, где Северная / Западная – части названий страны. А также существуют термины – Восточная и Западная Европа.

Почему не стоит говорить "Западная Украина": смотрите видео

Конечно, никто не может запретить употребление "Западная Украина", впрочем в современных реалиях и политическим подтекстом термина, не стоит разделять страну.

Поэтому лучше сказать вместо: "Мы путешествовали по Западной Украине – от Львова до Ужгорода" – "Мы путешествовали по западу Украины – от Львова до Ужгорода".

Просто знайте, что "запад Украины" – географическое направление, а "Западная Украина" – собственное название региона, пишется с большой буквы.