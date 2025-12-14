У чому полягає різниця між Заходом України і Західною Україною, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення мовознавця Андрія Шимановського.

"Західна Україна" чи "захід України": як правильно?

Чи не найбільш дискусійна та не найбільш пояснювальна тема – у чому різниця між поняттями "захід України" та "Західна Україна", та чому не варто використовувати останній.

Ці два словосполучення звучать подібно, але мають різні значення й уживаються в різних контекстах.

"Захід України" – це географічний термін, який вказує напрямок. Визначає територію, що розташована на заході країни. Кожна країна має свої південні, північні, східні та західні землі, області, райони чи інші адміністративно-територіальні одиниці. Термін уживається як описове словосполучення, тому пишеться з малої літери. Він завжди означає конкретний регіон – може йтися просто про західну частину держави, без історико-культурних уточнень. Правильними формулюваннями будуть:

на заході України,

на сході України,

в центральному регіоні України,

на півночі України,

на півдні України, та в Криму.

Такі пояснення можна вільно використовувати для визначення географічного розташування об'єктів на території держави Україна.

Стосовно терміну "Західна Україна", то тут ведуться суперечки та існує два пояснення. Одні вважають, що це географічно-історичний регіон, що охоплює кілька областей: Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Волинську, Рівненську, Закарпатську, частково Хмельницьку та Чернівецьку. І вживається як власна назва регіону, тому пишеться з великої літери.

Втім, цей термін сьогодні набув політичного забарвлення та став одним з найпотужніших наративів пропаганди. У публічний простір та свідомість українців поступово вводився стереотип, яки поділяв Україну на "Західну" і "Східну". Цей наратив був свідомо сформований у межах інформаційної війни Росії проти України, який вирізняє українців мовою, свідомістю, традиціями, прагненнями, політичними поглядами.

Саме таке формулювання, ніби поділяє на дві частини, адже стосовно інших напрямків таких термінів не існує.

В історії ми можемо знайти приклади де такий термін став самоназвою держави – Північна та Південна Кореї, наприклад. А ще були Східна та Західна Німеччина, є Східний / Західний Єрусалим, Північна Ірландія, Західна Сахара, де Північна / Західна – частини назв країни. А також існують терміни – Східна та Західна Європа.

Звичайно, ніхто не може заборонити вживання "Західна Україна", втім в сучасних реаліях та політичним підтекстом терміну, не варто розділяти країну.

Тому краще сказати замість: "Ми подорожували Західною Україною – від Львова до Ужгорода" – "Ми подорожували заходом України – від Львова до Ужгорода".

Просто знайте, що "захід України" – географічний напрямок, а "Західна Україна" – власна назва регіону, пишеться з великої літери.