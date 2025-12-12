Можна почути таке і з уст самих українців. Тож 24 Канал розповідає, чому не варто так казати і як правильно.

Чому не варто казати "на Україні?"

Казати "на Україні" не варто. Український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, яку помилку робить чимало українців та іноземців, які так кажуть.

Запам'ятайте, що "на" ми кажемо лише тоді, коли ведемо мову про частину якоїсь країни. Ось, наприклад, "на Одещині", "на Поліссі". Чи, скажімо, "на Підляшші" у Польщі,

– зауважив філолог.

Натомість прийменник "в" треба вживати тоді, коли називаємо просто країни.

Не кажіть "на Україні" чи "на Польщі". Грамотно сказати "в Україні" чи "у Польщі". Отож, кажіть не "на Україні", а "в Україні",

– наголосив учитель.

Цікаво! "На Україні" люблять казати росіяни. Так вони намагаються нав'ятати іншим думку про те, що Україна – нібито лише окраїна, край, колонія РФ, а не самостійна держава зі своєю культурою, історією і традиціями.

Докторка філологічних наук Людмила Коваль при цьому зазначила, що одним із перших на захист цієї позиції став видатний українець, науковець, патріот і духовний лідер, Іван Огієнко. Він у 1935 році в промовистій статті "В Україні, а не на Україні" писав: "В 1917 – 1920 роках існувала Україна як незалежна держава… Мусимо прийняти тільки вираз "в Україні", як кажемо: … в Італії …, викинувши остаточно і з нашого вжитку граматичну ознаку нашого колишнього поневолення – рабську форму "на Україні".

Друзі, запам’ятаймо раз і назавжди! У місцевому відмінку прийменник в (у) вживається з назвою держави, а прийменник на – з географічними назвами, що є складниками, частинами держави, тому правильно говорити в Україні, в Іспанії, у Великобританії, але на Поділлі, на Донбасі, на Львівщині тощо,

– наголосила Коваль.

Які ще мовні цікавинки варто знати?