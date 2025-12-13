"Відстрочка" и "відтермінування": в чем разница между этими словами

Смотрите также Лед – не то же, что лед: эти понятия не путают те, у кого богатый словарный запас

"Відстрочка" – что означает слово?

В современном украинском языке эти два слова – "відстрочка" и "відтермінування", часто путают или считают синонимами, хотя они имеют разные оттенки значения. Хотя эти два слова имеют похожее значение, между ними существуют определенные различия, которые важно учитывать, чтобы избежать языковых ошибок.

Сегодня слово "відстрочка" известно всем мужчинам и именно оно фигурирует в военно-учетных документах.

"Відсрочка" – происходит от глагола "отсрочить" – то есть перенести выполнение определенного действия или обязательства на более позднее время. Чаще всего этот термин употребляется в военной, банковской, юридической или административной сфере.

Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання.

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу.

Стаття 33. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.

"Відстрочка" имеет оттенок временного освобождения от обязанности, но не его отмены.

Что означает слово "відтермінування"?

"Відтермінування" – происходит от глагола "відтермінувати", а то, в свою очередь, от слова "термін". Означает слово – официально перенести срок выполнения или наступления события. Используется в основном в деловой, экономической и образовательной сферах.

"Відтермінування" акцентирует на изменении календарного срока – это более нейтральное и формальное слово.

"Відтермінування іспиту через хворобу студента".

"Компанія оголосила відтермінування запуску продукту".

Ключевая разница:

Відстрочка → временное освобождение от обязанности (с оттенком "передышки").

Відтермінування → официальный перенос даты или срока (с акцентом на календарь).

Оба слова означают "перенос", но: відстрочка – об обязанности, которая откладывается; а "відтермінування" – о дате или сроке, который меняется.