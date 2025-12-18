Як правильно українською сказати "бабушка", розповідає 24 Канал, посилаючись на "Горох".
Як українською – "бабушка"?
Прикро, що росіянізми збереглися у назвах найближчих родичів, хоча є українські милозвучніші слова.
Серед таких слів – "бабушка". Це російська пестлива форма слова "баба".
"Баба" – так називають матір вашого батька чи мами, а також старшу за віком жінку. Вона відноситься до найближчих родичів, кожен з яких теж має свою назву у родинних зв'язках українців.
Цікаво, що попри праслов'янське походження слова "баба", пестливі форми в російській та українській мові різняться.
Слово "бабушка" не належить до української літературної норми, воно походить із російської мови й трактується як суржик.
Українською правильно казати:
- бабуся,
- бабця,
- бабка,
- бабуня,
- бабусенька,
- бабусечка.
Та ще безліч варіантів, які притаманні різним регіонам – бабцяня, бабцянька.
Погляди внуків зверталися з тихим, цікавим подихом на бабку (Іван Коцюбинський).
– Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки. (Панас Мирний).
– Добре вам, бабуню, було тут жити на волі. (Марко Вовчок)
Це – бабусенька / Freepik
Чи всі значення слова "баба" ви знаєте?
Тлумачний словник української мови подає слово "баба" як основну форму, а бабуся – як пестливу форму.
Але слово багатозначне і деякі зі значень дуже дивують. Перевірте, що знаєте ви:
- Мати батька або матері.
- Стара віком жінка.
- Жінка, що приймає дітей під час пологів – баба-повитуха.
- Ворожка, шептуха, знахарка – "ходити по бабках", означає шукати допомоги чи поради у ворожок.
- Людська фігура зі снігу – снігова баба.
- Важка підвісна чи ручна довбня для забивання паль.
- Різновид випічки з пшеничного борошна – ромова баба чи так називають паску.
- Сорт великих груш.
- Фігура ідол з каменю чи дерева – "половецька баба".
- Та навіть чоловіча версія – так називають батька тюркські народи – бабА.
Є і дві зневажливих конотації, але їх варто уникати.
Бабою називають слабкого нерішучого чоловіка – "ти що – баба".
Та на в'язане нам східним сусідом зневажливе ставлення до жінки. Втім, зауважте, для українців не характерно називати жінку – бабою.
Для українців традиційно поважати старше покоління, тому до бабусі ставилися шанобливо, цінували її життєвий досвід та знання, які, раніше, передавали з покоління в покоління. Тому цей образ знайшов відображення в багатьох висловах:
- Як сім баб пошептало – коли стає набагато краще самопочуття.
- Баба Палажка і баба Параска – язикаті, балакучі, сварливі люди. А ще це герої оповідань Івана Нечуй-Левицького.
- Як баба дівкою була – дуже давно.
- Ба́ба (ба́бка, бабу́ся) [ще] на́двоє ворожи́ла (гада́ла) – невідомо, чи відбудеться, здійсниться що-небудь, чи ні.
Та навіть існує народна гра – "Тісна баба". Гра, у якій ті, хто сидить на кінцях лавки, тиснуть на тих, які сидять посередині, намагаючись витіснити і зайняти їхнє місце. Можливо ви у неї грали, та не знали назви.