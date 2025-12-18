Как правильно на украинском сказать "бабушка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Горох".
Как на украинском – "бабушка"?
Обидно, что россиянизмы сохранились в названиях ближайших родственников, хотя есть украинские благозвучные слова.
Среди таких слов – "бабушка". Это русская ласкательная форма слова "баба".
"Баба" – так называют мать вашего отца или мамы, а также старшую по возрасту женщину. Она относится к ближайшим родственникам, каждый из которых тоже имеет свое название в родственных связях украинцев.
Интересно, что несмотря на праславянское происхождение слова "баба", ласкательные формы в русском и украинском языке различаются.
Слово "бабушка" не относится к украинской литературной норме, оно происходит из русского языка и трактуется как суржик.
На украинском правильно говорить:
- бабуся,
- бабця,
- бабка,
- бабуня,
- бабусенька,
- бабусечка.
И еще множество вариантов, которые присущи разным регионам – бабцяня, бабцянька.
Погляди внуків зверталися з тихим, цікавим подихом на бабку (Іван Коцюбинський).
– Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки. (Панас Мирний).
– Добре вам, бабуню, було тут жити на волі. (Марко Вовчок).
Это – бабусенька / Freepik
Все ли значения слова "баба" вы знаете?
Толковый словарь украинского языка подает слово "баба" как основную форму, а бабуся – как ласкательную форму.
Но слово многозначное и некоторые из значений очень удивляют. Проверьте, что знаете вы:
- Мать отца или матери.
- Старая возрастом женщина.
- Женщина, принимающая детей во время родов – баба-повитуха.
- Гадалка, шептуха, знахарка – "ходить по бабкам", означает искать помощи или совета у гадалок.
- Человеческая фигура из снега – снежная баба.
- Тяжелая подвесная или ручная долбленка для забивания свай.
- Разновидность выпечки из пшеничной муки – ромовая баба или так называют пасху.
- Сорт крупных груш.
- Фигура идол из камня или дерева – "половецкая баба".
- И даже мужская версия – так называют отца тюркские народы – бабА.
Есть и две пренебрежительных коннотации, но их следует избегать.
Бабой называют слабого нерешительного мужчину – "ты что – баба".
И на вязаное нам восточным соседом пренебрежительное отношение к женщине. Впрочем, заметьте, для украинцев не характерно называть женщину – бабой.
Для украинцев традиционно уважать старшее поколение, поэтому к бабушке относились уважительно, ценили ее жизненный опыт и знания, которые, ранее, передавали из поколения в поколение. Поэтому этот образ нашел отражение во многих изречениях:
- Як сім баб пошептало – когда становится намного лучше самочувствие.
- Баба Палажка і баба Параска – говорливые, болтливые, сварливые люди. А еще это герои рассказов Ивана Нечуй-Левицкого.
- Як баба дівкою була – очень давно.
- Ба́ба (ба́бка, бабу́ся) [еще] на́двоє ворожи́ла (гадала) – неизвестно, произойдет, осуществится ли что-нибудь, или нет.
И даже существует народная игра – "Тесная баба". Игра, в которой те, кто сидит на концах скамейки, давят на тех, которые сидят посередине, пытаясь вытеснить и занять их место. Возможно вы в нее играли, и не знали названия.