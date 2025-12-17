Как правильно назвать семейное положение женщины – она "заміжня" или "одружена", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Женщина "заміжня" или "одружена" – как говорить правильно?

Почему до сих пор возникает сомнение, как правильно называть женщину в браке – "заміжня" или "одружена". Можно встретить утверждение, что в отношении мужчин можно говорить – "одружений", а в отношении женщины – "заміжня" – и только так. Или же слова – "заміжня" или "одружена" можно использовать и для мужчин, и для женщин.

Но языковеды и украинские словари подадут определения к обоим вариантам:

Словарь украинского языка (11 томов): "заміжня – жінка, яка перебуває в шлюбі; одружена (про жінку)"..

Словарь Бориса Гринченко: "подружжя" та "заміжжя" є синонімами; "одружуватися" застосовується як до чоловіків, так і до жінок.

Словопедия: фиксирует "заміжня", но не "одружена".

Онлайн-библиотека "Горох": признает "одружена" і "заміжня" равноправными синонимами и даже имеет форму – "замужній".

Словарь украинского языка (современные онлайн-версии): "одружений – той, хто перебуває в шлюбі"; форма "одружена" – про женщину.

Светлана Чернышева объяснила, что "одружений", мы можем говорить как к мужчине, так и к женщине. А вот "заміжня" – только к женщине. "Заміжня" происходит от слова "заміж" – то есть "за мужа / за чоловіком". В классической украинской традиции именно так обозначали женщину, которая вступила в брак.

"Заміжня" – слово удельное, народное, живое и естественное для украинского языка. Идеально звучит в разговорном, художественном и публицистическом стилях,

– прокомментировала Светлана Чернышева.

То есть в украинском языке правильно говорить:

"жінка заміжня",

"жінка одружена".

Известный языковед Александр Авраменко объясняет: оба слова – "заміжня" или "одружена" – являются правильными, они синонимичны, и можно смело употреблять любое.

Впрочем, учтите, если вы обозначаете свое состояние в официальных юридических документах, то лучше писать – "одружена!"

Итак, в повседневной речи можно употреблять оба слова. Если хотите звучать более традиционно и образно – говорите "заміжня". Если хотите нейтральности или официальности – "одружена".

И вообще, примите во внимание короткий словарик на украинском:

не брак – а шлюб ;

не свадьба – а весілля;

не женитьба – а одруження;

не супруги– а подружжя ;

в паре: не муж и жена – а чоловік та дружина.

Живите в браке счастливо и говорите на украинском!