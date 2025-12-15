В чем разница между словами "дружина" и "жінка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Словарь.UA".

Чем отличается "жінка" от "жены"?

Очень известные и распространенные слова, как ежедневно можно услышать – "жінка" и "дружина". Хотя слова знакомые и не все так просто, оба – многозначные, считаются синонимами и взаимозаменяемы только в одном случае. Оба слова имеют разное происхождение и культурные оттенки. Поэтому – объясняем.

Слово "жінка" происходит от праславянского žena ("жона"), что означало взрослое лицо женского пола. В древних текстах оно употреблялось как общее обозначение женщины, независимо от ее семейного статуса. И здесь не стоит использовать навязанное понятие – баба, о чем 24 Канал писал ранее. В современном украинском языке имеет два основных значения:

взрослая особа женского пола;

женщина в браке для своего мужа.

Слово же "дружина" у "Словаре украинского языка", подается как – "заміжня жінка стосовно свого чоловіка". Исторически слово происходит от "друг" – то есть "та, что рядом, в общности жизни".

Но существует и другое значение – "группа, отряд, добровольное объединение людей" (например, "боевая дружина" или "нацдружина").

"Дружина" подчеркивает именно брачный статус и партнерство. Это слово не употребляется для обозначения любой женщины, а только той, которая находится в браке. Когда нам представят "моя дружина – Елена", сразу понятно семейный статус.

Именно поэтому у нас есть слово – одружитися, как официальный термин – одружений / одружена и для мужчины, и для женщины. А пара в браке называется – подружжя. Обычно в разговорной речи допустимо – "моя жінка" = "моя дружина".

Эту разницу и особенности происхождения, на своей лекции, объяснила Ирина Фарион.

"Рух за мову": смотрите видео

А вот когда рассказывают о "жінку", то не всегда понятно ее семейное положение сразу. "Жінка" – универсальное слово, охватывающее все роли: от матери и дочери до жены или профессионалки. Оно не ограничено статусом в отношениях, а скорее подчеркивает пол и зрелость. Поэтому комментарий – "то жінка Петра" и "то дружина Петра" могут иметь разные значения.

Кстати! Замужним женщинам очень приятно, когда их представляют именно словом – дружина! Учтите!

Понимайте разницу между словами и четко определяйте о ком вы рассказываете. Говорите на украинском языке!