На этот праздник евреи чтят событие очищения Иерусалимского храма после изгнания греко-сирийских войск с Храмовой горы. 24 Канал со ссылкой на Lux.fm предлагает красивые и теплые поздравления по случаю праздника.
Как поздравить с Ханукой?
Дата праздника не является фиксированной. Празднуют его в течение восьми дней и ночей.
В этом году празднования стартуют с заходом солнца 14 декабря. Закончатся гуляния с наступлением темноты 22 декабря.
Поэтому предлагаем такие теплые поздравления с этим праздником в картинках, стихах и прозе.
С Ханукой! Пусть этот праздник принесет не только свет, но и веру в собственные силы, надежду на лучшее будущее и любовь. Желаем вам уютных вечеров с семьей, вкусных латкес и настоящей радости от каждого мгновения праздника.
Зажигая свечи, помни: каждый свет символизирует твои достижения, мечты и силу идти вперед. Пусть эти дни принесут спокойствие, гармонию и самые теплые объятия близких. Удивляйся, мечтай, живи ярко – это твоя Ханука!
Поздравления с Ханукой
Ханука – это символ света во тьме. Пусть в вашей жизни всегда будет больше светлых дней, чем мрачных. Желаем найти силы даже в самые сложные времена, радоваться мелочам и никогда не терять веры в лучшее. Вкусного ханукийского угощения и теплых объятий от близких!
Поздравления с Ханукой
С Ханукой вас поздравляю
И желаю бед не знать,
Пусть свечи, как символ счастья,
Будут восемь дней гореть.
Пусть только добро прибудет,
Вера силы вам дает,
Пусть исполнятся все желания,
Праздник хороший наступает!
Поздравления с Ханукой
Желаю вам веселой и доброй Хануки! Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь настоящим счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о неприятностях и с надеждой направляясь вперед – к свету добра и удачи.
***
Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажги,
Зло, обиды, неудачи неудачи
Ты из сердца отпусти.
Тени уже нет места,
Потому что горит благой огонь,
Пусть всегда с тобой будут
Мир, достаток и любовь.
***
Поздравления с Ханукой