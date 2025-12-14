На це свято євреї вшановують подію очищення Єрусалимського храму після вигнання греко-сирійських військ із Храмової гори. 24 Канал з посиланням на Lux.fm пропонує красиві і теплі вітання з нагоди свята.

Як привітати з Ханукою?

Дата свята не є фіксованою. Святкують його протягом восьми днів і ночей.

Цьогоріч святкування стартують із заходом сонця 14 грудня. Закінчаться гуляння з настанням темряви 22 грудня.

Тож пропонуємо такі теплі вітання з цим святом у картинках, віршах і прозі.

З Ханукою! Нехай це свято принесе не лише світло, а й віру у власні сили, надію на краще майбутнє та любов. Бажаємо вам затишних вечорів із родиною, смачних латкес і справжньої радості від кожної миті свята.

Запалюючи свічки, пам'ятай: кожне світло символізує твої досягнення, мрії та силу йти вперед. Нехай ці дні принесуть спокій, гармонію і найтепліші обійми близьких. Дивуйся, мрій, живи яскраво – це твоя Ханука!



Привітання з Ханукою / Люкс

Ханука – це символ світла в темряві. Нехай у вашому житті завжди буде більше світлих днів, ніж похмурих. Бажаємо знайти сили навіть у найскладніші часи, радіти дрібницям і ніколи не втрачати віри у краще. Смачного ханукійського частування і теплих обіймів від близьких!

Привітання з Ханукою / Люкс

З Ханукою вас вітаю

І бажаю бід не знати,

Хай свічки, як символ щастя,

Будуть вісім днів палать.

Хай лише добро прибуде,

Віра сили вам дає,

Хай здійсняться всі бажання,

Свято гарне настає!



Привітання з Ханукою / Люкс

Бажаю вам веселої та доброї Хануки! Нехай свічки запаляться, і зникне морок смутку, нехай наповниться життя справжнім щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про неприємності та з надією прямуючи вперед – до світла добра й удачі.

***

Свято Хануки приходить,

Свічки в домі запали,

Зло, образи, невдачі

Ти з серця відпусти.

Тіні вже немає місця,

Бо горить благий вогонь,

Хай завжди з тобою будуть

Світ, достаток і любов.

***



Привітання з Ханукою / Люкс