На це свято євреї вшановують подію очищення Єрусалимського храму після вигнання греко-сирійських військ із Храмової гори. 24 Канал з посиланням на Lux.fm пропонує красиві і теплі вітання з нагоди свята.
Як привітати з Ханукою?
Дата свята не є фіксованою. Святкують його протягом восьми днів і ночей.
Цьогоріч святкування стартують із заходом сонця 14 грудня. Закінчаться гуляння з настанням темряви 22 грудня.
Тож пропонуємо такі теплі вітання з цим святом у картинках, віршах і прозі.
З Ханукою! Нехай це свято принесе не лише світло, а й віру у власні сили, надію на краще майбутнє та любов. Бажаємо вам затишних вечорів із родиною, смачних латкес і справжньої радості від кожної миті свята.
Запалюючи свічки, пам'ятай: кожне світло символізує твої досягнення, мрії та силу йти вперед. Нехай ці дні принесуть спокій, гармонію і найтепліші обійми близьких. Дивуйся, мрій, живи яскраво – це твоя Ханука!
Ханука – це символ світла в темряві. Нехай у вашому житті завжди буде більше світлих днів, ніж похмурих. Бажаємо знайти сили навіть у найскладніші часи, радіти дрібницям і ніколи не втрачати віри у краще. Смачного ханукійського частування і теплих обіймів від близьких!
З Ханукою вас вітаю
І бажаю бід не знати,
Хай свічки, як символ щастя,
Будуть вісім днів палать.
Хай лише добро прибуде,
Віра сили вам дає,
Хай здійсняться всі бажання,
Свято гарне настає!
Бажаю вам веселої та доброї Хануки! Нехай свічки запаляться, і зникне морок смутку, нехай наповниться життя справжнім щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про неприємності та з надією прямуючи вперед – до світла добра й удачі.
***
Свято Хануки приходить,
Свічки в домі запали,
Зло, образи, невдачі
Ти з серця відпусти.
Тіні вже немає місця,
Бо горить благий вогонь,
Хай завжди з тобою будуть
Світ, достаток і любов.
***
