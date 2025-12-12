Сухопутні війська відіграють основну роль як у мирний, так і у воєнний час. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

До теми День Збройних Сил України 2025 – теплі вітання та листівки захисникам

Як красиво привітати з цим Днем?

Сучасні Сухопутні війська складаються з різних компонентів: механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин протиповітряної оборони, спеціальних військ, а також бригад територіальної оборони. Ця структура забезпечує повну готовність до виконання бойових завдань і на передовій, і в тилу.

Організаційно Сухопутні війська містять Командування Сухопутних військ, оперативні командування з підпорядкованими частинами, бригади територіальної оборони, корпус резерву, навчальні центри та полігони.

Тож у цей день вкотре щиро подякуйте та привітайте наших захисників.

Вітаю всіх, хто має честь служити в Сухопутних військах України, з вашим святом! Ви – справжні герої, на яких тримається Україна! Дякуємо за відвагу та мужність! Слава Україні! Слава ЗСУ!

У цей святковий день ми з великою вдячністю вітаємо всіх військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України! Ви – наша гордість, наша надія та сила. Ми віримо у вас і знаємо, що завдяки вам Україна неодмінно здобуде перемогу! Слава нашим Героям!



Привітання з Днем Сухопутних військ / 24 Канал

Ви – наші Герої, наша гордість і незламна сила! У цей святковий день щиро вітаємо всіх військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у службі та мирного неба над головою!

Ви наш захист і гордість, незламні бійці сухопутних військ! У цей важливий день прийміть щирі вітання та побажання міцного здоров’я, нових перемог та добробуту! Ви наша опора, і ми щиро вдячні вам за вашу службу!





Привітання з Днем Сухопутних військ / 24 Канал

***

З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі –

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.

***

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.



Привітання з Днем Сухопутних військ / 24 Канал

Дякуємо Вам, наші Герої! Бережіть себе!