Якими правилами керуватися та у яких випадках писати слово "не/має" разом і окремо, розповідаємо, з посиланням на пояснення мовознавиці Марії Словолюб.

У яких випадках і як писати не/має?

А ви стикалися з ситуацією, коли губилися – як правильно писати не / має? Так буває, оскільки у цьому випадку допустиме написання і разом, і окремо, але у різних контекстах.

"Немає" – пишемо разом, коли воно виступає прислівником у реченні. Слово позначає відсутність чогось. А перевіркою правильності написання слугує така хитринка: якщо ви можете замінити слово "немає" на "нема", тоді – пишемо разом.

У кімнаті немає світла.

Зауважень немає.

Важливо! Мовознавці та філологи придумали чимало хитринок, щоб вивчати правила української мови легко це і рими для вивчення наголосів, як-от "фОльга у Ольги" і мнемонічні фрази: Де Ти З'їСи ЦюЧаШу ЖиРу (чи правило дев'ятки), МАВПА БУФ (де писати літеру с), КАФЕ ПТАХ (де пишемо апостроф).

"Не має" – пишемо окремо. Це форма дієслова "мати", а "не" це частка з запереченням і використовується тоді, коли йдеться про дію чи стан суб’єкта. Логіка проста: "не" з дієсловами завжди пишеться окремо.

Він не має часу.

Учень не має підручника.

Якщо в реченні можна підставити "нема", то пишемо разом.

Як писати "не/має": дивіться відео

Тепер ви точно як не помилитися з написанням слова "не/має": якщо підходить "нема" → пишемо немає. Якщо йдеться про дієслово "мати" → пишемо не має.

Це правило підтверджують сучасні мовознавчі джерела та новий український правопис.