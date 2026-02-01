Какими правилами руководствоваться и в каких случаях писать слово "не/має" вместе и отдельно, рассказываем, со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.

В каких случаях и как писать не/має?

А вы сталкивались с ситуацией, когда терялись – как правильно писать не / має? Так бывает, поскольку в этом случае допустимо написание и вместе, и отдельно, но в разных контекстах.

"Немає" – пишем вместе, когда оно выступает наречием в предложении. Слово обозначает отсутствие чего-то. А проверкой правильности написания служит такая хитрость: если вы можете заменить слово "немає" на "нема", тогда – пишем вместе.

У кімнаті немає світла.

Зауважень немає.

Важно! Языковеды и филологи придумали немало хитростей, чтобы изучать правила украинского языка легко это и рифмы для изучения ударений, например "фОльга у Ольги" и мнемонические фразы: Де ти з'їСи ЦюЧаШу ЖиРу (или правило девятки), МАВПА БУФ (где писать букву с), КАФЕ ПТАХ (где пишем апостроф).

"Не має" – пишем отдельно. Это форма глагола "мати", а "не" это частица с отрицанием и используется тогда, когда речь идет о действии или состоянии субъекта. Логика проста: "не" с глаголами всегда пишется отдельно.

Він не має часу.

Учень не має підручника.

Если в предложении можно подставить "нет", то пишем вместе.

Как писать "не/має": смотрите видео

Теперь вы точно как не ошибиться с написанием слова "не/має": если подходит "нема" → пишем немає. Если речь идет о глаголе "мати" → пишем не має.

Это правило подтверждают современные языковедческие источники и новое украинское правописание.