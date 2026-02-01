Какими правилами руководствоваться и в каких случаях писать слово "не/має" вместе и отдельно, рассказываем, со ссылкой на объяснение языковеда Марии Словолюб.
Смотрите также Не "откритка": как еще назвать открытку на украинском языке
В каких случаях и как писать не/має?
А вы сталкивались с ситуацией, когда терялись – как правильно писать не / має? Так бывает, поскольку в этом случае допустимо написание и вместе, и отдельно, но в разных контекстах.
"Немає" – пишем вместе, когда оно выступает наречием в предложении. Слово обозначает отсутствие чего-то. А проверкой правильности написания служит такая хитрость: если вы можете заменить слово "немає" на "нема", тогда – пишем вместе.
- У кімнаті немає світла.
- Зауважень немає.
Важно! Языковеды и филологи придумали немало хитростей, чтобы изучать правила украинского языка легко это и рифмы для изучения ударений, например "фОльга у Ольги" и мнемонические фразы: Де ти з'їСи ЦюЧаШу ЖиРу (или правило девятки), МАВПА БУФ (где писать букву с), КАФЕ ПТАХ (где пишем апостроф).
"Не має" – пишем отдельно. Это форма глагола "мати", а "не" это частица с отрицанием и используется тогда, когда речь идет о действии или состоянии субъекта. Логика проста: "не" с глаголами всегда пишется отдельно.
- Він не має часу.
- Учень не має підручника.
Если в предложении можно подставить "нет", то пишем вместе.
Как писать "не/має": смотрите видео
Теперь вы точно как не ошибиться с написанием слова "не/має": если подходит "нема" → пишем немає. Если речь идет о глаголе "мати" → пишем не має.
Это правило подтверждают современные языковедческие источники и новое украинское правописание.