Подготовка к НМТ и изучение украинского языка, теми, кто отказался от русского, требует знания многих правил. Чтобы упростить их запоминание филологи создали мнемонические фразы. О некоторых из них расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток @vero_veronik_a.
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Что выучишь с помощью Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу
Чтобы учиться легко и интересно, филологи придумали мнемонические фразы, помогающие запоминать правила языка навсегда. Такие фразы есть во многих языках, а украинские звучат забавно, поэтому и запоминаются легко.
Рассмотрим важное правило украинского языка – как писать и произносить слова иноязычного происхождения в украинском языке – через -И или -І. Его еще называют – "правилом девятки", а изучают с помощью фразы Де Ти З’їСи Цю ЧаШу ЖиРу. В ней есть весь перечень согласных, после которых следует употребить гласную -И.
А само правило звучит так: после согласных этой фразы – Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, Ж, Р – пишем гласную И в иноязычных словах – дИрект, дИректор, капучино, чИзбургер, режИм, чИзкейк, дИнамо, режИсер, таксИст.
Однако существуют НО!
- Но, когда в словах после этих букв, следующая буква гласная, то тогда будет буква І – дІадема, ажІотаж, чІабата, станцІя.
- Но, когда слова имеют открытый слог – колібрІ, таксІ.
- Но, это касается и перевода собственных названий, после букв Д, Т, С, С, Р – Дідро, Грімм, Міссісіпі.
Что дает нам мнемоническая фраза: смотрите видео
Запомните эту мнемоническую фразу и никогда не ошибетесь!