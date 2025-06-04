Почему в украинском языке женщина и баба – разные понятия и как произошла подмена понятий, рассказывает 24 Канал.

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Каково происхождение и значение слова "женщина"

В украинском языке есть замечательное слово – "жінка". Само слово имеет праславянское происхождение – производное от "жона". В других славянских языках оно имеет формы польское – żona, чешское – žena, сербское – zena, русское – жена.

Это слово имеет два значения:

"Жінка" – как взрослый человек женского пола.

"Жінка" – как синоним к слову жена, женщина в браке.

От этого слова существует много производных слов, связанных с ним корнем, например "жіночий", "жіночність", "жінкувати".

Однако, слово "жінко" или "жіночко", как обращение, использовать не стоит, лучше сказать "пани".

Женщину, как хранительницу и продолжательницу рода, в украинских традициях почитали, подтверждением является поговорки – "Нема вірнішого приятеля, ніж добра жінка", "Дім держиться не на землі, а на жінці".

Украинцы начали праздник – "День української жінки" – 25 февраля, в День рождения Леси Украинки.

Почему женщина – это не баба

Но если вы слышали, или использовали грубую форму обращения вместо "жінка" – "баба", то вы подверглись влиянию российской ментальности.

Языковед Мария Словолюб, объясняет, что в украинских словарях слово "баба" – это мама матери или отца по отношению ко мне в родственных связях. Именно в такой форме оно подается и в устном народном творчестве, например, в сказках – "Жили собі дід та баба". А уменьшительно ласкательная форма от него – бабуся, бабусенька, бабка.

Почему баба это не женщина: смотрите видео

Другими случаями, в которых используется слово "баба", является выпечка, – например ритуальны хлеб, ромовая баба, или так говорят даже на пасху.

А еще профессия – баба повитуха, сельский врач или целительница, которая умела принимать роды у женщин.

А вот "баба", как обращение к женщине – "ты же – баба" или "что с тебя взять – баба" – это грубая разговорная и заимствованная, под влиянием русского языка, форма. Поэтому лучше ее не использовать вообще.

Обращайтесь с уважением к женщинам и говорите на украинском!