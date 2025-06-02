Какими еще словами и выражениями можно заменить "добре", рассказывает 24 Канал.
Смотрите также "Мокасины", "макасины" или "мокасины": как правильно назвать эту пару летней обуви
Какое значение у слова "хорошо"
Слово "добре" едва ли не самое популярное в речи. Им можно отреагировать на многие ситуации. Но в украинском языке есть много синонимов, которыми можно взаимозаменить едва ли не любое слово, и сделать вашу речь богатой, интересной, разнообразной.
Само слово – "хорошо" – наречие и его употребляют в нескольких случаях, и к каждому из них можно подобрать другие варианты. Вот какие соответствия синонимы приводит ресурс Горох, опираясь на различные словари украинского языка, и их немало, как и к слову "бить".
"Добре" – в значении согласия:
- гаразд,
- добро,
- нехай / хай,
- най буде,
- порядок,
- іде / піде
- чи сучасне – ОК.
"Добре" – в значении усиления важности, что все получилось (хорошо сделано, хорошо сказано):
- вдало,
- гарно,
- гоже,
- добряче,
- здорово,
- ладно,
- лепсько,
- порядно,
- славно,
- до пуття,
- належним чином,
- удало / вдало,
- файно,
- по-божому / по-людськи
- як слід,
- як по нотах,
- як по маслу,
- як по писаному,
- як має бути.
- гарно,
- гоже,
- красно,
- любо,
- ліпо,
- медяно,
- мило,
- охвітно,
- славно,
- пишно,
- файно,
- чарівно,
- чудесно,
- чудно,
- чудово
- хороше.
- сильно,
- вельми,
- дуже,
- зовсім,
- остаточно.
А еще вместо – "добре відомо" – "достеменно відомо" или "точно відомо".
Слово "добре" даже употребляется в ругани, или народных проклятиях – "Щоб тобі добре було!" или другой вариант – "Щоб тобі пусто було!".
Довольно часто, слово "добре" используют как ответ – "Як ти?" – "Все добре!". Пусть в вашей жизни на строю действительно все будет хорошо – лепсько, файно, гоже, пишно – или как одно из тех слов, которое вам пришлось по душе.