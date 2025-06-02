Какими еще словами и выражениями можно заменить "добре", рассказывает 24 Канал.

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Какое значение у слова "хорошо"

Слово "добре" едва ли не самое популярное в речи. Им можно отреагировать на многие ситуации. Но в украинском языке есть много синонимов, которыми можно взаимозаменить едва ли не любое слово, и сделать вашу речь богатой, интересной, разнообразной.

Само слово – "хорошо" – наречие и его употребляют в нескольких случаях, и к каждому из них можно подобрать другие варианты. Вот какие соответствия синонимы приводит ресурс Горох, опираясь на различные словари украинского языка, и их немало, как и к слову "бить".

"Добре" – в значении согласия:

гаразд,

добро,

нехай / хай,

най буде,

порядок,

іде / піде

чи сучасне – ОК.

"Добре" – в значении усиления важности, что все получилось (хорошо сделано, хорошо сказано):

вдало,

гарно,

гоже,

добряче,

здорово,

ладно,

лепсько,

порядно,

славно,

до пуття,

належним чином,

удало / вдало,

файно,

по-божому / по-людськи

як слід,

як по нотах,

як по маслу,

як по писаному,

як має бути.

"Добре" – в значении состояния, ощущений или эмоций ("мне сейчас хорошо"):

гарно,

гоже,

красно,

любо,

ліпо,

медяно,

мило,

охвітно,

славно,

пишно,

файно,

чарівно,

чудесно,

чудно,

чудово

хороше.

"Добре" – в значении усиления впечатлений, также негативных (хорошо замерз): сильно,

вельми,

дуже,

зовсім,

остаточно.

А еще вместо – "добре відомо" – "достеменно відомо" или "точно відомо".

Слово "добре" даже употребляется в ругани, или народных проклятиях – "Щоб тобі добре було!" или другой вариант – "Щоб тобі пусто було!".

Довольно часто, слово "добре" используют как ответ – "Як ти?" – "Все добре!". Пусть в вашей жизни на строю действительно все будет хорошо – лепсько, файно, гоже, пишно – или как одно из тех слов, которое вам пришлось по душе.