Яким цще словами та виразами можна замінити "добре", розповідає 24 Канал.
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Яке значення у слова "добре"
Слово "добре" чи не найпопулярніше у мовленні. Ним можна відреагувати на чимало ситуацій. Але в українській мові є багато синонімів, якими можна взаємозамінити чи не будь-яке слово, та зробити ваше мовлення багатим, цікавим, різноманітним.
Саме слово – "добре" – прислівник і його вживають у кількох випадках, і до кожного з них можна підібрати інші варіанти. Ось які відповідники-синоніми наводить ресурс Горох, опираючись на різні словники української мови, і їх чимало, як і до слова "бити".
Добре – у значенні згоди:
- гаразд,
- добро,
- нехай / хай,
- най буде,
- порядок,
- іде / піде
- чи сучасне – ОК.
Добре – у значенні посилення важливості, що все вдалося (добре зроблено, добре сказано):
- вдало,
- гарно,
- гоже,
- добряче,
- здорово,
- ладно,
- лепсько,
- порядно,
- славно,
- до пуття,
- належним чином,
- удало / вдало,
- файно,
- по-божому / по-людськи
- як слід,
- як по нотах,
- як по маслу,
- як по писаному,
- як має бути.
- гарно,
- гоже,
- красно,
- любо,
- ліпо,
- медяно,
- мило,
- охвітно,
- славно,
- пишно,
- файно,
- чарівно,
- чудесно,
- чудно,
- чудово
- хороше.
- сильно,
- вельми,
- дуже,
- зовсім,
- остаточно.
А ще замість – "добре відомо" – "достеменно відомо" чи "точно відомо".
Слово "добре" навіть вживається у лайці, чи то народних прокльонах – "Щоб тобі добре було!" чи інший варіант – "Щоб тобі пусто було!"
Досить часто, слово "добре" використовують як відповідь – "Як ти?" – "Все добре!". Нехай у вашому житті на строї й справді все буде добре – лепсько, файно, гоже, як слід – чи як одне з тих слів, яке вам припало до душі.