Яким цще словами та виразами можна замінити "добре", розповідає 24 Канал.

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Яке значення у слова "добре"

Слово "добре" чи не найпопулярніше у мовленні. Ним можна відреагувати на чимало ситуацій. Але в українській мові є багато синонімів, якими можна взаємозамінити чи не будь-яке слово, та зробити ваше мовлення багатим, цікавим, різноманітним.

Саме слово – "добре" – прислівник і його вживають у кількох випадках, і до кожного з них можна підібрати інші варіанти. Ось які відповідники-синоніми наводить ресурс Горох, опираючись на різні словники української мови, і їх чимало, як і до слова "бити".

Добре – у значенні згоди:

  • гаразд,
  • добро,
  • нехай / хай,
  • най буде,
  • порядок,
  • іде / піде
  • чи сучасне – ОК.

Добре – у значенні посилення важливості, що все вдалося (добре зроблено, добре сказано):

  • вдало,
  • гарно,
  • гоже,
  • добряче,
  • здорово,
  • ладно,
  • лепсько,
  • порядно,
  • славно,
  • до пуття,
  • належним чином,
  • удало / вдало,
  • файно,
  • по-божому / по-людськи
  • як слід,
  • як по нотах,
  • як по маслу,
  • як по писаному,
  • як має бути.
Добре – у значенні стану, відчуттів чи емоцій ("мені зараз добре"):
  • гарно,
  • гоже,
  • красно,
  • любо,
  • ліпо,
  • медяно,
  • мило,
  • охвітно,
  • славно,
  • пишно,
  • файно,
  • чарівно,
  • чудесно,
  • чудно,
  • чудово
  • хороше.
Добре – у значенні посилення вражень, також негативних (добре змерз):
  • сильно,
  • вельми,
  • дуже,
  • зовсім,
  • остаточно.

А ще замість – "добре відомо" "достеменно відомо" чи "точно відомо".

Слово "добре" навіть вживається у лайці, чи то народних прокльонах – "Щоб тобі добре було!" чи інший варіант – "Щоб тобі пусто було!"

Досить часто, слово "добре" використовують як відповідь – "Як ти?" – "Все добре!". Нехай у вашому житті на строї й справді все буде добре – лепсько, файно, гоже, як слід – чи як одне з тих слів, яке вам припало до душі.