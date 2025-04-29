Сегодня среди официальных обращений в Украине принято говорить пан и пани. Однако, к женщинам – их есть несколько. Кому говорить пани, а кому панно, рассказывает 24 Канал.

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К кому обращаться пани, а к кому панно

Обращение пан и пани, не стоит считать чем-то унизительным, пренебрежительным или пренебрежительным (так рассказывала советская идеология). Или верить в то, что слово навязано Польшей. Оно бытует издавна на украинских землях, даже тех, которые не были в подконтрольны Польше.

Интересно! Языковеды считают, что слово "пан" имеет иранское происхождение и означает защитник или охранник. И так с уважением следует обращаться для мужчин.

Для женщин есть несколько обращений – пани и панна – и различаются они по социальному положению – замужняя женщина или нет. Учтите, что для уважительного приветствия мы не учитываем возраст, внешность или расу.

Пани – обращаются к замужней женщине.

– обращаются к замужней женщине. Панно – обращаются к незамужней женщине.

Если не знаете, замужняя женщина или нет, обращайтесь – пани.

Для юных девушек или девочек можно использовать обращение – панночка или панянка. Их же можно употребить и вместо панно. Или же, как ласкательное или игривое вместо пани. Но здесь учитывайте окружение.

В деловой или официальной среде лучше этого избегать и ограничиться вежливым – пани.

Слово "пани" можно использовать отдельно, или в сочетании с именем или фамилией: пани Оксана или пани Якимчук.

Согласитесь, что эти обращения звучат лучше чем женщина, дамочка, девушка.

Подобные обращения есть в каждой стране. Пани и панно можно сравнить с:

мисс и миссис;

сеньорита и сеньора;

мадемуазель и мадам.

Кто пани, кто панна, а кто – панянка / Freepik

Как эти слова использовались в литературе

В украинской литературе XIX – начала ХХ веков можно встретить немало примеров употребления таких обращений.

"Тепер Люба – доросла панянка, вже не один панич потай заглядається на неї". (Петр Кочура).

"– Ось нате вам гостинця!.. Дітвора, дивлячись на незнайому панну, насторочилась якось." (Панас Мирний).

"Човен пристає до берега і з нього виходять Орест, Милевський, Острожин, Соня і дві панночки." (Леся Украинка)

Говорите вежливо и правильно!