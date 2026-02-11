Есть ли в украинском языке слово "об'ява", рассказываем со ссылкой на объяснение "Словарь.UA".
Или "об'ява" то же, что "оголошення"?
Случалось ли вам слово "об'ява" в современных информационных ресурсах? Что вы его встречали в литературе, то не вызывает сомнения. А знаете, что оно означает, и вообще существует ли в украинском языке?
Если заглянуть в словари, то вы увидите "об'ява" с толкованием: "те саме, що оголошення". А именно – сообщение, оповещение о чем-либо, или действие, в значении "объявить". Чаще всего – о работе, услугах или товарах, а раньше через объявления в газетах искали невест, указывая четкие требования к кандидатам/кандидаткам.
Впрочем, не все так просто и статус этого слова интересен. Происходит слово "об'ява" от слова "явить", то есть – показать; изобразить; выявить. Но некоторые языковеды, например портал "Мовимо", настаивают на том, что это слова калька с русского "обявление".
Или слово "об'ява" – калька: смотрите видео
А в словарях оно оказалось, потому что немало их писалось под давлением российской, точнее советской власти. И как аргумент, Словарь Бориса Гринченко, изданный в 1907 – 1909 годах в Киеве в 4 томах, такого слова не содержит.
Поэтому, в современном литературном языке отдавайте предпочтение слову "оголошення", тогда как "об'ява", можете считать разговорным или суржиком. Однако, оно не вымышленное, засвидетельствовано в словарях и имеет историческое употребление и примеры из литературы ХХ века:
- Зсередини вітрини до скла була приліплена рекламна об'ява. (Всеволод Нестайко)
- В гімназії були вивішені об'яви, де повідомлялося, що в неділю, о 10 годині ранку, відбудеться лекція професора Московського університету Д. І. Яворницького про народних музикантів-кобзарів. (Иван Шаповал)
- Студенти заметушилися і стали бігти до дошки об'яв. (Григорий Тютюнник).
Думаем со временем, на волне языкового подъема, языковеды нам укажут еще на не одну такую "приблуду" в наших словарях. Говорите на украинском!