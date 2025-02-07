Сегодня обращение "пан" и "пани" являются общепринятыми формами вежливого обращения к мужчинам и женщинам. А каковы их происхождение и какие формы использовать для холостых людей, пишет 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.

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Как правильно использовать обращение "пан" и "пани"

Обращение "пан" и "пани" используются в официальном общении, в обращениях к незнакомым людям, а также в ситуациях, когда необходимо подчеркнуть уважение к собеседнику. Оно постепенно вытесняет обращения по имени и отчеству.

В украинском языке есть правила употребления этих обращений.

1. "Пан" и "пани" обращаются к женатым мужчине или женщине.

2 "Пан" и "пани" обычно употребляются вместе с фамилией или именем лица:

Пан Иваненко или пан Руслан – правильно,

но не пан Руслан Иваненко или пан Руслан Александрович – не правильно.

Пани Оксана или пани Степанчук – правильно,

но пани Оксана Васильевна или пани Оксана Степанчук – ошибка.

3. Возможно использование этих слов самостоятельно, без указания имени, например в обращении к незнакомому человеку: "Скажіть, будь ласка, пане, котра година?".

4. Обращение "пан" сочетается со званием или должностью человека: "пане директоре" или "пане професоре".

5. При обращении к мужской публике, используется форма "панове".

Если мы обращаемся к незамужней женщине или девушке, то следует использовать обращение – "панянко", "панно" или "панночка". А для молодого человека – "панич".

Согласитесь, что эти обращения звучат лучше, чем "мужчина", "чоловіче", "жіночко" или "дєвушка".

Хотя обращение "юначе" или "дівчино" вполне допустимо, но звучит без уважения к молодому человеку.

Трудно поверить, но некоторые в Украине до сих пор не признают слов пан / пани. Считают их заимствованными, или же, навязанными поляками. И иногда ассоциируется с влиятельным или напыщенным человеком. Это мнение было навязано в советское время, а обращение заменено на гендерно уравнительное – "товарищ".

Как правильно обращаться: смотрите видео

Однако "пан" – уважительное обращение к мужчине в Украине, Чехии, Словакии, Польше, у лужичан и иногда в Беларуси; у южных славян в форме "бан". Первые упоминания обращения "пан" есть в летописях XIII века. И оно присуще для всей территории Украины, а не только для западных областей.

Вот примеры не из галицкой, а из среднеднепровской литературы:

"А втім, як знаєш, пане-брате, Не дурень, сам собі міркуй". (Тарас Шевченко).

"Прощайте, панове-сватове! Коли хочете, то справді випийте по чарці". (Григорий Квитка-Основяненко).

"Наїхали до Марусі козаченьки в гості, – Марусенько пані! Чи є твій пан дома?" (Панас Мирний).

Можем встретить и еще одно обращение – "добродій" / "добродійка". В толковом словаре они обозначают взрослое лицо из привилегированных слоев общества. Такая форма имеет более пафосный, книжный оттенок, поэтому в устной речи их не наблюдаем.

А вот обращения "уважаемый" / "уважаемая" приобрели негативный оттенок – презрительного или насмешливого значения. Хотя иногда в официальных письмах или письмах-просьбах можем встретить: "Уважаемый господин Сергей!" или "Уважаемые коллеги!".

Употребление обращений "пан" и "пани" сегодня, свидетельствует о высокой культуре речи и соблюдении этикета. Относитесь с уважением друг к другу!