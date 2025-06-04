Чому в українській мові жінка та баба – різні поняття та як відбулася підміна понять, розповідає 24 Канал.

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Яке походження та значення слова "жінка"

В українській мові є чудове слово – жінка. Саме слово має праслов'янське походження – похідне від "жона". В інших слов'янських мовах воно має форми польське – żona, чеське – žena, сербське – zena, російське – жена.

Це слово має два значення:

Жінка – як доросла людина жіночої статі.

Жінка – як синонім до слова дружина, жінка у шлюбі.

Від цього слова існує багато похідних слів, пов’язаних із ним коренем, наприклад "жіночий", "жіночність", "жінкувати".

Однак, слово "жінко" чи "жіночко", як звертання, використовувати не варто, краще сказати "пані".

Жінку, як берегиню та продовжувачку роду, в українських традиціях шанували, підтвердженням є приказки – "Нема вірнішого приятеля, ніж добра жінка", "Дім держиться не на землі, а на жінці".

Українці започаткували свято – День української жінки – 25 лютого, у День народження Лесі Українки.

Чому жінка – це не баба

Але якщо ви чули, чи використовували згрубілу форму звертання замість "жінка" – "баба", то ви зазнали впливу російської ментальності.

Мовознавиця Марія Словолюб, пояснює, що в українських словниках слово "баба" – це мама матері або батька стосовно мене у родинних зв'язках. Саме у такій формі воно подається і в усній народній творчості, наприклад, у казках – "Жили собі дід та баба". А зменшувально-пестлива форма від нього – бабуся, бабусенька, бабця.

Чому баба це не жінка: дивіться відео

Іншими випадками, у яких використовується слово "баба", є випічка, – наприклад ритуальна хлібина, ромова баба, чи так кажуть навіть на паску.

А ще професія – баба-повитуха, сільська лікарка чи цілителька, яка вміла приймати пологи у жінок.

А от "баба", як звертання до жінки – "ти ж – баба" чи "що з тебе взяти – баба" – це груба розмовна і запозичена, під впливом російської мови, форма. Тому краще її не використовувати взагалі.

Звертайтеся з повагою до жінок і говоріть українською!