У чому різниця між словами "дружина" та "жінка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Словник.UA".

Дивіться також "Відстрочка" і "відтермінування": у чому різниця між цими словами

Чим відрізняється "жінка" від "дружини"?

Дуже відомі і поширені слова, як щодня можна почути – "жінка" та "дружина". Хоч слова знайомі та не все так просто, обидва – багатозначні, вважаються синонімами та взаємозамінні лише в одному випадку. Обидва слова мають різне походження та культурні відтінки. Тому – пояснюємо.

Слово "жінка" походить від праслов’янського žena ("жона"), що означало дорослу особу жіночої статі. У давніх текстах воно вживалося як загальне позначення жінки, незалежно від її сімейного статусу. І тут не варто не варто використовувати нав'язане поняття – баба, про що 24 Канал писав раніше. У сучасній українській мові має два основні значення:

доросла особа жіночої статі;

жінка у шлюбі для свого чоловіка.

Слово ж "дружина" у "Словнику української мови", подається як – "одружена жінка стосовно до свого чоловіка". Історично слово походить від "друг" – тобто "та, що поруч, у спільності життя".

Але існує й інше значення – "група, загін, добровільне об’єднання людей" (наприклад, "бойова дружина"чи "нацдружина").

"Дружина" підкреслює саме шлюбний статус і партнерство. Це слово не вживається для позначення будь-якої жінки, а лише тієї, яка перебуває у шлюбі. Коли нам представлять "моя дружина – Олена", одразу зрозуміло сімейний статус.

Саме тому у нас є слово – одружитися, як офіційний термін – одружений / одружена і для чоловіка, і для жінки. А одружена пара називається – подружжя. Звичайно у розмовному мовленні припустимо – "моя жінка" = "моя дружина".

Цю різницю і особливості походження, на своїй лекції, пояснила Ірина Фаріон.

"Рух за мову": дивіться відео

А от коли розповідають про "жінку", то не завжди зрозумілий її сімейний стан одразу. "Жінка" – універсальне слово, що охоплює всі ролі: від матері й доньки до дружини чи професіоналки. Воно не обмежене статусом у стосунках, а радше підкреслює стать та зрілість. Тому коментар – "то жінка Петра" та "то дружина Петра" можуть мати різні значення.

До речі! Заміжнім жінкам дуже приємно, коли їх представляють саме словом – дружина! Врахуйте!

Розумійте різницю між словами та чітко визначайте про кого ви розповідаєте. Говоріть українською!