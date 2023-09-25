Можно даже услышать, что такая женщина уже не холостячка. Как правильно назвать женщину, имеющую собственную семью, читайте дальше.

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Женщина "заміжня" (укр.) или "одружена" (укр.)

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, какое слово лучше употреблять – "заміжня" (укр.) или "одружена" (укр.).

Он, в частности, акцентировал: оба слова присущи украинскому языку. Они – синонимы. Поэтому вы смело можете в повседневной речи употреблять и "заміжня", и "ожружена" (укр.).

Правда, в деловой речи, например, в анкете лучше написать "одружена чи неодружена, а не заміжня" (укр.),

– уточнил Авраменко.



Женщина "заміжня чи одружена" (укр.) – как правильно / скриншот видео

Как назвать холостого мужчину

Языковед также посоветовал избегать слова "холостяк". Лучше называть мужчину "неодруженим" (укр.). Также можете назвать его "парубком" (укр.), как издавна. А мужчину постарше – "старим парубком" (укр.).