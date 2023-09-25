Можна навіть почути, що така жінка – вже не холостячка. Як правильно назвати жінку, яка має власну сім'ю, читайте далі.

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Жінка "заміжня" чи "одружена"

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, яке слово краще вживати – "заміжня" чи "одружена".

Він, зокрема, акцентував: обидва слова є притаманними українській мові. Вони – синоніми. Тож ви сміливо можете у повсякденному мовленні вживати і "заміжня", і "одружена".

Щоправда, у діловому мовленні, наприклад, в анкеті краще написати "одружена" чи "неодружена", а не "заміжня",

– уточнив Авраменко.



Жінка заміжня чи одружена – як правильно / скриншот відео

Як назвати неодруженого чоловіка

Мовознавець також порадив уникати слова "холостяк". Краще називати чоловіка неодруженим. Також можете назвати його парубком, як здавна. А чоловіка старшого віку – старим парубком.